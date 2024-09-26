Що відомо про бомби JSOW, які отримає Україні і чому вони важливі для ЗСУ

Вони призначені для використання на винищувачах F-16. Ця зброя буде передана Збройним силам України у рамках нового пакета військової допомоги.

Первая Лента з посилання на «Телеграф» розповість, що це за зброя і які цілі вона може вражати.

Що відомо про бомби JSOW

Бомби Joint Standoff Weapon (JSOW) є на озброєнні Збройних сил США, а також використовуються американськими союзниками. Вони здатні вражати цілі на відстані понад 130 км, що дасть Україні додаткові можливості для завдання ударів по російських об’єктах в тилу.

JSOW – тактична плануюча керована авіаційна бомба, призначена для ураження як стаціонарних, так і рухливих цілей за межами зон протиповітряної оборони. Її розробив підрозділ Defense Systems & Electronics американської компанії Texas Instruments.

Водночас видання Defence Express називає надання цих авіабомб Україні «дивним вибором».

Експерти пояснюють, що AGM-154 JSOW не ракета, а малопомітна високоточна плануюча бомба загальною вагою близько 500 кг, яка призначена для скидання на дальність до 130 км, у випадку висотного польоту.

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Крім того, AGM-154 JSOW може легко інтегруватися в мережево-орієнтовані операції, полегшуючи координацію з іншими дружніми силами. Ця інтеграція покращує загальну обізнаність про ситуацію та забезпечує ефективне планування та виконання завдань. З точки зору економічної ефективності, AGM-154 JSOW має явні переваги перед іншою бойовою зброєю повітряного базування. При вартості одиниці від $200 тисяч до $800 тисяч, залежно від типів/версій, її модульна конструкція та можливість адаптації корисного навантаження мінімізують потребу в кількох системах озброєння, потенційно знижуючи витрати, пов’язані з закупівлею, обслуговуванням і логістикою.

Сумісність з літаками

AGM-154 JSOW може запускатися з літаків ВПС, ВМС або морської піхоти США. Плануюча бомба може бути встановлена ​​на F-15E Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 , AV-8B Harrier, бомбардувальники B-2 Spirit і B-52, а також літаки A-10.

Чому для України важливі AGM-154 JSOW

AGM-154 JSOW не мають такого радіусу дії, як крилаті ракети повітряного базування. Вони також не настільки потужні, далекобійні, смертоносні чи непомітні, як крилаті ракети AGM-158 JASSM, яких Україна найбільше хоче для своїх F-16. Однак ця зброя дає Україні можливість стріляти з безпечніших відстаней по зосередженню російських військ, ППО та іншим цілям, а також обходити дію ППО.

Саме це може допомогти нашим захисникам вражати цілі в тилу ворога, знищуючи його базові аеродроми, склади боєприпасів, техніку і навіть особовий склад.

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