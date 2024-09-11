Нові комбо картки у грі Hamster Kombat на 11-12 вересня

Окрім тапів на хом’яка заробляти внутрішньоігрові монети можна за допомогою виконання різних завдань. Сьогодні в грі відкривається нові комбо карти, за збір яких можна отримати бонус – 5 млн монет. Первая Лента розповість, які комбо карти потрібно купувати в Hamster Kombat 11-12 вересня.

Комбо карти в Hamster Kombat

Комбо картки – це унікальний набір із трьох карт, який оновлюється щодня о 15:00 (за київським часом).

Винагорода, яку ви отримаєте після збору актуальних комбо карт, допоможе вам покращувати свою біржу і збільшити пасивний прибуток.

Комбо карти 11-12 вересня

Картка №1 — Cointelegraph .

. Картка №2 — Margin trading x50.

Картка №3 — HamsterStore launch.

Купівля комбо карти

Зайдіть у Telegram і відкрийте міні-застосунок Hamster Kombat.

Натисніть на кнопку «Комбо» або «Mine», які ви знайдете на головному екрані.

Шукайте карти на вкладках «Markets», «Legal», «PR & Team», «Web3» і «Specials». Щойно ви знайшли потрібну карту – купуйте її.

Деякі карти можна буде придбати лише після виконання невеликого завдання. Нарпиклад, підписатись на YouTube чи Telegram-канал, переглянути відео, вислати друзям запрошення у гру або підвищити рівень інших карт.

Щойно ви придбаєте три актуальних комбо карти, на екрані з’явиться повідомлення з підтвердженням транзакції і ви отримаєте обіцяну винагороду – 5 млн монет.

Усі комбо карти повинні з’явитися у полі над хом’яком. Якщо поле залишається порожнім, оновіть сторінку, натиснувши на три крапки у верхньому правому куті екрана.

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Радимо вам купувати нові картки та підвищувати рівень тих, які ви вже маєте. Це допоможе вам збільшувати пасивний прибуток.

Крім того, не варто витрачати усі бонуси одразу, щоб мати можливість придбати більш вигідну карту трохи пізніше.

Інші проєкти

Hamster Kombat змінив підхід до заробітку криптовалюти, адже тепер це може робити кожен власник смартфону і це не потребує жодних вкладень. Зараз вже існує багато аналогів цієї гри клікера. Вас можуть зацікавити:

Лістинг Hamster Kombat

Команда розробників нарешті анонсувала дату лістингу токенів HMSTR – 26 вересня. Тому зараз саме час активувати зусилля і підготуватися до цієї події.

Якщо ви ще не зареєструвалися на великих біржах, радимо вам зробити це зараз, щоб встигнути вивести гроші за вигідним курсом.

KUCOIN — перспективна біржа, на якій буде Pre-Market токенів Hamster Kombat;

BINANCE – відома своєю надійністю та зручним функціоналом;

OKX – ідеально підходить як для новачків, так і досвідчених трейдерів завдяки інтуїтивному інтерфейсу;

ByBit – приваблює широку клієнтську базу та передові технології;

BingX – виділяється своєю надійністю та зручністю використання;

GateIO – підтримує безліч криптовалют та надає гарантовані торгові опції;

WhiteBit – зарекомендувала себе високими стандартами безпеки та зручністю використання.

Раніше ПЛ писала про ще одну цікаву гру-«тапалку», яка допоможе заробляти криптовалюту без вкладень.