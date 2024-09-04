Комбо картки у грі Hamster Kombat на 4-5 вересня

Цей проєкт став одним із найуспішніших в своєму жанрі, який допомагає заробляти криптовалюту без вкладень.

У грі це можна робити кількома способами – натискаючи на хом’яка, виконуючи завдання та збираючи комбо картки. Останні допоможуть збільшити пасивний прибуток, отримавши додаткові 5 млн монет. Первая Лента сьогодні розповість, які комбо карти потрібно купувати в Hamster Kombat 4-5 вересня.

Комбо карти в Hamster Kombat

Комбо картки – це комбінація із трьох карт, яка змінюється щодня.

У середу, 4 вересня в Hamster Kombat не з’явився черговий спеціальний набір карт, який може принести гравцям солідну винагороду в розмірі 5 млн монет. Оновлення карток відбувалося щодня о 15:00.

В меню гри також було прибрано розділ «Комбо». З цим це пов’язано поки невідомо.

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Hamster Kombat вважається одним із найуспішніших проектів для заробітку криптовалюти, в якому робити це можна без жодних вкладень. Однак він має вже чимало аналогів. Вас також можуть зацікавити інші проєкти:

Що відомо лістинг Hamster Kombat

Команда розробників нарешті назвала дату лістингу. Довгоочікувана подія запланована на 26 вересня.

Якщо ви ще не зареєструвалися на великих платформах, радимо вам зробити це до лістингу, щоб вивести гроші за вигідним курсом.

KUCOIN — перспективна біржа, на якій буде Pre-Market токенів Hamster Kombat;

BINANCE – відома своєю надійністю та зручним функціоналом;

OKX – ідеально підходить як для новачків, так і досвідчених трейдерів завдяки інтуїтивному інтерфейсу;

ByBit – приваблює широку клієнтську базу та передові технології;

BingX – виділяється своєю надійністю та зручністю використання;

GateIO – підтримує безліч криптовалют та надає гарантовані торгові опції;

WhiteBit – зарекомендувала себе високими стандартами безпеки та зручністю використання.

Раніше Первая Лента писала про нову гру-«тапалку», яка допоможе заробляти криптовалюту без вкладень.