Що робити, якщо смартфон гальмує

Коли улюблені додатки завантажуються дуже довго, а сторінки в браузері відкриваються надто повільно, це справжнє випробування на терпіння. Але не варто одразу міняти свій гаджет на новий! Первая Лента радить спробувати кілька простих способів, які можуть прискорити роботу вашого смартфону.

Звільніть пам’ять

Видаліть додатки, які не використовуються . Перегляньте список встановлених програм і видаліть ті, якими ви давно не користуєтесь.

. Перегляньте список встановлених програм і видаліть ті, якими ви давно не користуєтесь. Очистіть кеш . Кеш додатків займає багато місця. Варто проводити періодичну очистку його в налаштуваннях телефону або за допомогою спеціальних програм.

. Кеш додатків займає багато місця. Варто проводити періодичну очистку його в налаштуваннях телефону або за допомогою спеціальних програм. Перевірте фото і відео. Великі файли можуть значно сповільнювати роботу пристрою. Перенесіть фото і відео на комп’ютер або хмарне сховище.

Закрийте фонові процеси

Перевірте список активних додатків. Багато програм можу ть працювати в фоновому режимі, споживаючи ресурси телефону. Закрийте всі непотрібні додатки.

Багато програм можу ть працювати в фоновому режимі, споживаючи ресурси телефону. Закрийте всі непотрібні додатки. Обмежте автозапуск. Увімкніть заборону автоматичного запуску додатків при увімкненні телефону.

Оновіть систему та додатки

Перевірте наявність оновлень. Розробники постійно випускають оновлення, які покращують продуктивність і усувають помилки.

Розробники постійно випускають оновлення, які покращують продуктивність і усувають помилки. Встановіть всі доступні оновлення. Це допоможе оптимізувати роботу вашого смартфону.

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Вимкніть анімацію

Змініть налаштування. Вимкнення анімації може суттєво пришвидшити роботу інтерфейсу.

Перезавантажте телефон

Перезавантаження дозволяє очистити оперативну пам’ять і вирішити деякі тимчасові проблеми.

Зменшіть кількість віджетів на робочому столі

Чим більше віджетів на робочому столі, тим більше ресурсів вони споживають. Видаліть непотрібні віджети або об’єднайте кілька в один.

Скиньте налаштування до заводських

Якщо жоден з перерахованих вище способів не допоміг, спробуйте скинути налаштування до заводських. Перед цим обов’язково зробіть резервну копію даних.

Регулярно проводьте профілактику свого смартфону. Видаляйте непотрібні файли, оновлюйте додатки, перезавантажуйте пристрій. Дотримуючись цих не складних рекомендацій, ви зможете продовжити життя вашого телефону і зберегти його швидкість.

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