Три нові комбо картки у грі Hamster Kombat на 26-27 серпня

Заробляти внутрішньоігрову валюту можна трьома способами: натискати на хом’яка, виконувати завдання та збирати комбо картки. Останні надають можливість збільшити пасивний прибуток, отримавши 5 млн монет. Сьогодні Первая Лента розповість, які комбо карти варто купувати в Hamster Kombat 26-27 серпня.

Комбо карти в Hamster Kombat

Комбо картки – це комбінація із трьох карт, яка постійно змінюється. Набір оновлюється о 15:00 (за київським часом).

Винагорода, яку ви отримаєте за придбання актуальних комбо карт, допоможе вам покращити свою біржу і збільшити пасивний прибуток.

Комбо карти 26-27 серпня

Картка №1 — (з’явиться тут о 15:00 26 серпня).

Картка №2 — (з’явиться тут о 15:00 26 серпня).

Картка №3 — (з’явиться тут о 15:00 26 серпня).

Як купити комбо карти

Зайдіть у Telegram і відкрийте міні-застосунок Hamster Kombat.

Натисніть на кнопку «Комбо» або «Mine» на головному екрані.

Шукайте карти на вкладжках «Markets», «Legal», «PR & Team», «Web3» і «Specials». Щойно ви знайшли потрібну карту – купуйте її.

Деякі карти вимагатимуть виконання додаткових завдань — підписка на канал рекламодавців, перегляд відео, запрошення друзів у гру або підвищення рівня інших карт.

Щойно ви зберете усі комбо картки, на екрані ви побачите сповіщення з підтвердженням транзакції і ви отримаєте обіцяну винагороду – 5 млн монет.

Комбо картки повинні відобразитися у полі над хом’яком. Якщо ви їх не бачите, вам потрібно оновити сторінку, натиснувши на три крапки у верхньому правому куті екрана.

Читайте також: Чому вам варто відключити функцію розпізнавання обличчя на Android

Збільшуйте пасивний прибуток, купуючи нові картки або підвищуючи рівень тих, які ви вже маєте. Звертайте увагу, який прибуток приносить карта за годину – чим вище, тим краще.

Також радимо не витрачати всі ресурси одразу, адже вам може не вистачити монет на придбання нового комбо.

Схожі проєкти

У Hamster Kombat є вже чимало аналогів, на які вам варто звернути увагу, якщо вам сподобалось заробляти криптовалюту без вкладень. Найпопулярнішими є:

Лістинг Hamster Kombat

Наразі команда розробників не називає точної дати лістингу. Втім, Hamster Kombat вже має велику кількість шанувальників та активних користувачів, тому біржі зацікавлені в її лістингу якомога швидше.

Рекомендуємо вам вже зараз зареєструватись на великих платформах, які можуть включити токен в свій лістинг.

KUCOIN — перспективна біржа, на якій буде Pre-Market токенів Hamster Kombat;

BINANCE – відома своєю надійністю та зручним функціоналом;

OKX – ідеально підходить як для новачків, так і досвідчених трейдерів завдяки інтуїтивному інтерфейсу;

ByBit – приваблює широку клієнтську базу та передові технології;

BingX – виділяється своєю надійністю та зручністю використання;

GateIO – підтримує безліч криптовалют та надає гарантовані торгові опції;

WhiteBit – зарекомендувала себе високими стандартами безпеки та зручністю використання.

Раніше ПЛ писала про нову гру-«тапалку», яка допоможе заробляти криптовалюту без вкладень.