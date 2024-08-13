Які нові функції з’являться у «Резерв+» найближчим часом

За допомогою цього додатка в Міністерстві оборони планують створити альтернативу ТЦК та ЦНАП для оновлення військово-облікових даних громадян. Таким чином «Резерв+» стане онлайн ТЦК.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на «Politexpert».

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко повідомила, що відомство планує перетворити «Резерв+» на онлайн-версію ТЦК, завдяки чому військовозобов’язані зможуть отримувати всі послуги, доступні в ТЦК, ек виходячи з дому.

Серед функцій, які з’являться у за стосунку найближчим часом, – можливість онлайн-рекрутингу, оформлення відстрочок, а також подача заяв на добровільну військово-лікарську комісію. Це дозволить уникнути необхідності відвідувати ТЦК, стояти в чергах та вирішувати питання, збираючи купу документів.

Заступниця очільника Міноборони зазначила, що частина нових можливостей буде реалізувана вже цієї осені, а в подальшому «Резерв+» буде розширюватися новими функціями, які полегшать життя військовозобов’язаних громадян.

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