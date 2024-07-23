У «Резерв+» з’явилось важливе оновлення: що відомо

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис заступниці міністра оборони України Катерини Черногоренко в Facebook.

Черногоренко розповіла, що у застосунку тепер можна побачити позначку «Дані уточнено вчасно». Її будуть бачити лише ті військовозобов’язані, які оновили свої дані вчасно, тобто до 16 липня.

«Це зроблено для того, щоб ви переконалися, що виконали вимогу закону. І не хвилювалися, якщо вперше скористалися застосунком або повторно оновили дані після 16 липня, і мітка часу в документі змінилася», — пояснила чиновниця.

Вона додала, що нова позначка також спрощує перевірку електронного військового уповноваженими органами.

Щоб отримати позначку «Дані уточнено вчасно» потрібно:

Завантажити останню версію «Резерв+» 1.1.5 на свій смартфон.

Відкрити застосунок.

Натиснути кнопку з трьома крапками на головному екрані.

У випадаючому меню обрати опцію «Оновити документ».

Заступниця міністра також зазначила, що якщо у вас поки немає цієї позначки або можливості завантажити останню версію застосунку, потрібно спробувати оновити документ чи застосунок пізніше.

Оновлення даних

Варто нагадати, що 18 травня в Україні набув чинності оновлений закон про мобілізацію. Документ, зокрема, передбачає обов’язкове оновлення військово-облікових даних для чоловіків віком від 17 до 60 років. Це потрібно було зробити до 16 липня.

Оновити дані можна трьома способами — у ТЦК, ЦНАПах або застосунку «Резерв+».

Раніше ПЛ писала про те, чи надсилатимуть повістки тим, хто оновив дані до 16 липня.