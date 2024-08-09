Нові комбо карти у грі Hamster Kombat на 9-10 серпня

За останніми даними, у грі зареєструвались близько 300 млн гравців. Така шалена популярність зумовлена тим, що проєкт дозволив майнити монети HMSTR, керуючи віртуальною крипто біржею і це можна робити без жодних вкладень.

Заробляти монети можна трьома способами: тапати на хом’яка, виконувати завдання та збирати комбо картки. Останні дают шанс збільшити пасивний прибуток, отримавши 5 млн монет. Сьогодні Первая Лента детальніше розповість, які комбо карти варто придбати в Hamster Kombat 9-10 серпня.

Комбо карти в Hamster Kombat

Комбо картками називають унікальну комбінацію із трьох карт, яка оновлються щодня о 15:00 (за київським часом). Вона може бути використана лише протягом 24 годин. Тому радимо вам слідкувати за новинами за нашому сайті, щоб не втратити шанс отримати бонус 5 млн монет сьогодні.

Винагорода, яку ви отримаєте за придбання актуальних комбо карт, допоможе вам покращити свою біржу і збільшити пасивний прибуток.

Комбо карти 9-10 серпня

Картка №1 — Shit coins.

Картка №2 — USDT on TON.

Картка №3 — University Hamster.

Збір комбо карт

Заходимо у Telegram і відкриваємо міні-застосунок Hamster Kombat.

Натискаємо на кнопку «Комбо», яку можна побачити з правого боку над зображенням хом’яка, або кнопку «Mine», яку ви знайдете в полі знизу.

Починаємо шукати карти, переглядаючи вкладки «Markets», «Legal», «PR & Team», «Web3» і «Specials». Щойно ви виявили карту – купуйте її.

Якщо вам бракує монет для придбання карт, зайдіть у гру через декілька годин. За цей час на вашому рахунку накопичиться достатня кількість ресурсів для завершення покупки.

Також вам варто знати, що деякі карти вимагатимуть виконання додаткового завдання. Наприклад, підписка на канал рекламодавців, перегляд відео, запрошення друзів у гру або підвищення рівня інших карт.

Щойно на вашому екрані з’явиться сповіщення про збір усіх комбо карт, ви отримаєте обіцяний приз – 5 млн монет.

Кожна комбо картка повинна відображатися у полі над хом’яком. Якщо поле залишається порожнім, потрібно оновити сторінку, клікнувши на три крапки у верхньому правому куті екрана.

Що робити далі

Винагороду, яку вам нарахують за збір актуальної комбінації, потрібно витрачати на купівлю нових або апгрейда раніше придбаних карт, адже це впливає на збільшення пасивного прибутку.

Уважно обирайте картки, звертаючи увагу саме на ті, приносять більший прибуток за годину. Наприклад, можна придбати карту за 2,000,000 монет, яка приносить +200к прибутку на годину, адже вона окупиться всього за 10 годин.

Не витрачайте всі ресурси на покупку карток, адже наступного дня вам може бракувати монет на придбання нового комбо.

Інші проєкти

Ігри-«тапалки» стають дедалі популярнішими. І не дивно, адже вони надали можливість заробітку криптовалюти без вкладень. Hamster Kombat має вже чимало аналогів, які могли б вас зацікавити:

Майбутнє Hamster Kombat

Коли йдеться про лістинг Hamster Kombat на біржах, багато гравців очікують на інформацію про те, коли саме вони зможуть розпочати торгівлю цією криптовалютою. Наразі команда розробників не називає точної дати лістингу, хоч раніше повідомлялося, що він відбудеться у липні.

Втім, Hamster Kombat вже має велику кількість шанувальників та активних користувачів, тому біржі зацікавлені в її лістингу якомога швидше.

Вам не варто гаяти час і краще вже зараз зареєструватись на великих біржах, які можуть включити токен в свій лістинг. Вони допоможуть вам вивести зароблені гроші і зробити це за дуже вигідним курсом.

KUCOIN — перспективна біржа, на якій буде Pre-Market токенів Hamster Kombat;

BINANCE – відома своєю надійністю та зручним функціоналом;

OKX – ідеально підходить як для новачків, так і досвідчених трейдерів завдяки інтуїтивному інтерфейсу;

ByBit – приваблює широку клієнтську базу та передові технології;

BingX – виділяється своєю надійністю та зручністю використання;

GateIO – підтримує безліч криптовалют та надає гарантовані торгові опції;

WhiteBit – зарекомендувала себе високими стандартами безпеки та зручністю використання.

Раніше ПЛ писала про нову гру-«тапалку», яка допоможе заробляти криптовалюту без вкладень.