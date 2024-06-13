Технологии

Які застосунки найбільше виснажують батарею

В умовах відключення світла багато українців шукають способи, як довше зберегти заряд батареї.

Арина Марченко Send an email 9 часов ago
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Ощадливе використання та темний режим — це способи, які справді працюють. Втім, є деякі застосунки, які навіть у фоновому режимі суттєво «просаджують» заряд, і можуть звести нанівець всі ваші намагання зберегти заряд акумулятора довше.

Про це пише Первая Лента з посиланням на сайт PC Mag.

Розповсюдженими причинами високого розряду батареї є постійне використання програм, фонове оновлення даних, служби визначення місцезнаходження, такі як GPS тощо. Є застосунки, які поєднують одразу кілька чинників.

  • Ігри та програми потокового відео. Ці застосунки тримають екран увімкненим протягом тривалого часу і виснажують батарею.
  • Соціальні мережі та месенджери – Facebook, Skype, Instagram, Snapchat, WhatsApp і LinkedIn. Вони запускають численні функції у фоновому режимі, як-от розташування тощо.
  • Служби таксі. Вони використовують GPS, щоб відстежувати місцезнаходження, а це значно «просаджує» акумулятор. Коли ви ними не користуєтесь, обов’язково їх закривайте.
  • Програми для онлайн-знайомств, такі як Tinder, Bumble і Grindr.
  • Програми Google. Такі програми, як Google Maps, Chrome, Gmail, Google Pay, Google Photos, Google Assistant, YouTube і Google Home, витрачають батарею, зокрема через використання GPS.

Раніше ПЛ писала про те, які марки смартфонів найчастіше крадуть в українців.

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Арина Марченко Send an email 9 часов ago
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