Які застосунки найбільше виснажують батарею

Ощадливе використання та темний режим — це способи, які справді працюють. Втім, є деякі застосунки, які навіть у фоновому режимі суттєво «просаджують» заряд, і можуть звести нанівець всі ваші намагання зберегти заряд акумулятора довше.

Про це пише Первая Лента з посиланням на сайт PC Mag.

Розповсюдженими причинами високого розряду батареї є постійне використання програм, фонове оновлення даних, служби визначення місцезнаходження, такі як GPS тощо. Є застосунки, які поєднують одразу кілька чинників.

Ігри та програми потокового відео. Ці застосунки тримають екран увімкненим протягом тривалого часу і виснажують батарею.

Ці застосунки тримають екран увімкненим протягом тривалого часу і виснажують батарею. Соціальні мережі та месенджери – Facebook, Skype, Instagram, Snapchat, WhatsApp і LinkedIn. Вони запускають численні функції у фоновому режимі, як-от розташування тощо.

– Facebook, Skype, Instagram, Snapchat, WhatsApp і LinkedIn. Вони запускають численні функції у фоновому режимі, як-от розташування тощо. Служби таксі. Вони використовують GPS, щоб відстежувати місцезнаходження, а це значно «просаджує» акумулятор. Коли ви ними не користуєтесь, обов’язково їх закривайте.

Вони використовують GPS, щоб відстежувати місцезнаходження, а це значно «просаджує» акумулятор. Коли ви ними не користуєтесь, обов’язково їх закривайте. Програми для онлайн-знайомств , такі як Tinder, Bumble і Grindr.

, такі як Tinder, Bumble і Grindr. Програми Google. Такі програми, як Google Maps, Chrome, Gmail, Google Pay, Google Photos, Google Assistant, YouTube і Google Home, витрачають батарею, зокрема через використання GPS.

Раніше ПЛ писала про те, які марки смартфонів найчастіше крадуть в українців.