Hamster Kombat: які комбо карти варто купувати 17-18 липня

Він став настільки популярним, що про нього говорять чи не у всіх популярних соцмережах. Це не дивно, якщо брати до уваги, що скоро має відбутися випуск токенів HMSTR.

Цей проєкт зібрав вже мільйони активних граців, і продовжує завойовувати нову аудиторію, надаючи можливість заробляти криптовалюту за допомогою тапів на хом’яка.

Втім, гравці на цьому не зупиняються. Вони активно користуються усіма «фішками», які розробники додали у гру. Ці завдання дозволяють збільшити свій пасивний прибуток.

Первая Лента розповідає, як за допомогою комбо карт можна заробити у грі 5 млн монет.

Комбо карти в Hamster Kombat – що це і для чого потрібні

Комбо картки – це унікальна комбінація із трьох карт, яка з’являється щодня о 15:00 (за київським часом). Збір усіх карток з набору дає гравцям шанс отримати 5 млн монет і витратити їх на розвиток своєї біржі.

Комбінація актуальна лише 24 години (тобто з 15:00 17 липня до 15:00 18 липня), тому скористайтеся можливістю забрати свій бонус сьогодні.

Комбо карти 17-18 липня

Картка №1 — NFT Collection Launch.

Картка №2 — TG Leaders.

Картка №3 — Apple Appstore launch.

Де знайти комбо картки

Заходимо в Telegram, використовуючи телефон.

Переходимо до чат-боту Hamster Kombat.

Настикаємо кнопку «Комбо», яку ви зможете побачити з правого боку над зображенням хом’яка, або кнопку «Mine» у полі знизу.

Актуальні комбо карти ви зможете придбати у розділах «Markets», «Legal», «PR & Team», «Web3» чи «Specials».

Коли ви знайшли потрібну карту, вам необхідно її придбати. Якщо у вас не вистачає ресурсів на покупку, спробуйте зробити це пізніше, зайшовши у гру через декілька годин. Деякі карти потребуватимуть виконання певних завдань. Це може бути підписка на YouTube-канал, перегляд відео, запрошення друзів у гру або вас проситимуть прокачати якусь карту до певного рівня.

Зібравши усі карти з набору, ви отримаєте сповіщення про успішну транзакцію. Натискайте на кнопку і забирайте свій бонус.

Як правильно використовувати комбо карти

5 млн монет, які ви отримуєте за збір усіх карт із актуального набору, ви можете використати для покупки нових або підвищення рівня раніше придбаних карт. Це допоможе вам збільшувати пасивний прибуток.

Рекомендуємо уважно дивитись, який прибуток дає карта. Наприклад, краще обирати картку за 15,000 монет, яка приносить +1,5к прибутку на годину, адже вона окупиться за 10 годин.

Також пам’ятайте: щоб купити вигідну карту, не потрібно витрачати усі монети одразу. Кразе накопичити ресурси для покупки і здійснити її пізніше.

Якщо комбо карти, які ви купили, не відображаються у полі зверху, оновіть сторінку, натиснувши на три крапки у верхньому правому куті екрана.

Схожі проєкти

Міні-застосунки для заробітку криптовалюти на базі Telegram стають все більш популярними серед сучасної молоді. Після того як Hamster Kombat здобув шалену популярність, інші проєкти також почали активно розвиватись. Якщо ви цікавитеся іншими проєктами для заробітку крипти, вас можуть зацікавити:

Коли буде випуск токенів у Hamster Kombat

Розробники активно розвивати проєкт, докладаючи зусиль для того, щоб зробити його більш цікавим. Найближчим часом планується ряд оновлень, серед яких вдосконалення взаємодії між гравцями.

Наразі відомо, що найближчим часом має відбутися випуск токена HMSTR на блокчейні TON. Ця подія відкриє нові можливості – виведення токенів на свій криптогаманець та їх реалізація на біржі. Ознайомтесь зі списком великих бірж, які включать токен в свій лістинг:

KUCOIN — перспективна біржа, на якій буде Pre-Market токенів Hamster Kombat;

BINANCE – відома своєю надійністю та зручним функціоналом;

OKX – ідеально підходить як для новачків, так і досвідчених трейдерів завдяки інтуїтивному інтерфейсу;

ByBit – приваблює широку клієнтську базу та передові технології;

BingX – виділяється своєю надійністю та зручністю використання;

GateIO – підтримує безліч криптовалют та надає гарантовані торгові опції;

WhiteBit – зарекомендувала себе високими стандартами безпеки та зручністю використання.

Раніше ПЛ писала про нову гру-«тапалку», яка допоможе заробляти криптовалюту без вкладень.