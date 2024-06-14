Що відомо про новий смарт-годинник від Samsung: основні характеристики та ціна

Ця модель була розроблена для того, щоб надати більшій кількості людей доступ до персоналізованої інформації про здоров’я. Цей гаджет можна придбати за ціною до 10 тисяч гривень.

Що відомо про новий смарт-годинник від Samsung, розповідає Первая Лента із посиланням на офіційний інформаційний портал компанії Samsung Newsroom.

Характеристики Galaxy Watch FE

Galaxy Watch FE є більш доступним рішенням у порівнянні з попередніми моделями, зберігаючи при цьому датчик BioActive. Він дозволяє цілодобово відстежувати показники здоров’я: серцевий ритм, якість сну, функція ЕКГ, контроль артеріального тиску та багато іншого.

Екран пристрою — Super AMOLED, 1,2 дюйми з роздільною здатністю 396×396 пікселів. Годинник оснащений двоядерним процесором Exynos W920 з 1,5 ГБ оперативної пам’яті та 16 ГБ вбудованої. Акумулятор ємністю 247 мА/год підтримує бездротове заряджання.

Присутній вбудованний мікрофон і динамік для гучного зв’язку, що дозволяє використовувати їх як гарнітуру. Galaxy Watch FE мають захист від води та пилу за стандартом IP68 та підтримують Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5 ГГц, NFC та GPS.

Вартість годиннику

Годинник доступний тільки в розмірі 40 мм і буде представлений у трьох кольорах — чорному, рожевому золоті та сріблі — з новими ремінцями, прикрашеними синім і помаранчевим рядком.

Модель з Bluetooth можна буде придбати з 24 червня за ціною 199 доларів (8 095 гривень), а модель з LTE вийде пізніше і буде коштувати 249 доларів (10 130 гривень).

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