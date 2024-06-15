Комбо карти в Hamster Kombat 15-16 червня: як отримати бонус у 5 млн монет

Важко знайти людину, яка б не спробувала заробити криптовалюту, натискаючи на хом’яка.

Оскільки механізм цієї гри, вона продовжує завойовувати увагу користувачів по всьому світу.

Цікаво, що зараз гра Hamster Kombat зібрала понад 100 мільйонів, тому цей проект можна сміливо назвали одним з найкращих у своїй категорії.

Про це розповідає Первая Лента з посиланням на офіційний канал проекту.

Комбо карти в Hamster Kombat: як заробити 5 млн монет

Комбо картки в Hamster Kombat — це комбінація з трьох карт, яку гравці можуть знайти у розділі «Mine». Вони дозволяють гравцям отримати додаткових 5 млн монет. Новий набір карток стає доступний щодня о 15:00 (за київським часом).

Комбо карти на 15-16 червня

Картка № 1 — Apps Center Listing;

Картка № 2 — P2P trading;

Карта № 3 — NFT Collection Launch.

Корисні поради щодо використання комбо карт

Підвищуйте рівень карти до «1+», що допоможе вам заробити 5 млн монет.

Не витрачайте всі монети одразу, щоб мати ресурси для нової покупки.

Якщо ваші карти не відображаються у верхній частині вкладки «Mine», потрібно оновити сторінку, натиснувши на три точки у верхньому правому куті екрана.

Схожі проекти

Hamster Kombat – не єдина гра-«тапалка» для заробітку криптовалюти. Рекомендуємо вам також звернути увагу на схожі проекти, які мають всі шанси стати криптовалютою у майбутньому.

Коли відбудеться лістинг Hamster Kombat

Hamster Kombat не припиняє активно розвиватися. Вже в липні 2024 відбудеться довгоочікуваний лістинг токенів HMSTR.

Ця подія відкриє нові фінансові можливості для гравців та інвесторів, а також підвищить впізнаваність проекту, привертаючи увагу нової аудиторії.

Пропонуємо вам список бірж, які можуть включити токени Hamster у свій лістинг:

KUCOIN — перспективна біржа, на якій буде Pre-Market токенів Hamster Kombat;

BINANCE – відома своєю надійністю та зручним функціоналом;

OKX – ідеально підходить як для новачків, так і досвідчених трейдерів завдяки інтуїтивному інтерфейсу;

ByBit – приваблює широку клієнтську базу та передові технології;

BingX – виділяється своєю надійністю та зручністю використання;

GateIO – підтримує безліч криптовалют та надає гарантовані торгові опції;

WhiteBit – зарекомендувала себе високими стандартами безпеки та зручністю використання.

Раніше Первая Лента писала про нову гру-«тапалку», яка допоможе заробляти криптовалюту без вкладень.