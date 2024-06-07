Що відомо про винищувачі Mirage 2000, які Франція передасть Україні

Ці бойові літаки наша країна отримає в рамках військової допомоги. Передача літаків також передбачає програму підготовки пілотів.

З такою заявою виступив французький лідер Еммануель Макрон напередодні зустрічі з президентом України у Франції. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Le Figaro.

Макрон заявив, що Франція допомагає українцям чинити опір, а не сприяє ескалації.

Французький президент додав, що під час його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським 7 червня він збирається розпочати нову співпрацю.

Йдеться про передачу Україні літаків Mirage 2000, а також навчання пілотів.

Що відомо про винищувач Mirage 2000 та яка модифікація потрібна Україні

Це французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління.

Він був розроблений у 1970-х роках фірмою Dassault Aviation, але це не робить його застарілим. Після прийняття на озброєння у 1984 році він неодноразово модернізувався і має багато модифікацій, які відповідають тим чи іншим потребам саме в сучасній війні.

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленкозазначив, що ці літаки можуть здійснювати польоти на максимальній висоті до 18 км, а також можуть мати максимальну швидкість у 2,3 тис. км на годину.

Україну цікавить саме модифікація Mirage 2000 D, призначення яких прорив ворожих систем протиповітряної оборони, особливо на малих висотах.

Основне завдання Mirage – прорив ППО ворога за будь-яких погодних умов, пори доби, використовуючи для цього високоточну керовану авіаційну зброю з лазерними системами наведення, які значно підвищують ефективність від таких ударів.

Ці літаки мають більш високотехнічні (якщо порівняти з іншими модифікаціями) бортове радіоелектронне обладнання, системи управління польотом та прицільно-навігаційні елементи. Також вони оснащені засобами радіоелектронної боротьби.

Раніше ПЛ писала про те, які країни відмовляються брати участь у саміті миру у Швейцарії та чому.