Маск не будет продавать акции Tesla в течение двух лет

Маск не будет продавать акции Tesla в течение двух лет

23.12.2022 09:54

Укринформ

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что в течение следующих двух лет не будет продавать акции компании.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Укринформ.

“Я не буду продавать акции (Tesla – ред.), вероятно, два года. Точно не в следующем году ни при каких обстоятельствах и, вероятно, не в год после следующего года”, — сказал Маск.

Отмечается, что акции Tesla уже упали на 60%. Только в четверг, 22 декабря, падение составило 8,88% на фоне обеспокоенности среди инвесторов относительно компании.

Маск также сказал, что ему требовался краткосрочный период "месяц или около того, чтобы взять под контроль сумасшедшие расходы Twitter, иначе бы Twitter просто обанкротился".

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Он также заявил, что Tesla продолжит инвестировать в пределах своих планов развития.

Как сообщал Укринформ, на прошлой неделе генеральный директор компании Tesla Илон Маск продал около 22 млн акций своего бизнеса по производству электромобилей на сумму около 3,6 млрд долл.

По материалам: Укринформ