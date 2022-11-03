Web Summit в Лиссабоне: Именно сейчас время вкладывать в украинский ІТ-сектор — Зеленская

Web Summit в Лиссабоне: Именно сейчас время вкладывать в украинский ІТ-сектор — Зеленская

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03.11.2022 16:44

Укринформ

Сейчас самое время вкладывать в украинские ІТ.

Как передает Укринформ, это супруга Президента Елена Зеленская отметила в Телеграме.

"Украина — будущий ІТ-хаб Европы" — такое название имеет презентация вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова на Web Summit, крупнейшей европейской технологической конференции, которая проходит в Португалии", — заявила Зеленская.

Она отметила, что в этих словах — никакого преувеличения, если знать, что даже в самом тяжелом для страны 2022 году экспорт компьютерных услуг вырос на 23% по сравнению с предыдущим годом, а также украинские ІТ-компании привлекли 350 млн долларов инвестиций.

Кроме того, даже в военных условиях более 80% компаний сохранили почти 100% своих контрактов, а ІТ-сектор сегодня выполняет две ключевые для экономики задачи: обеспечивает регулярные валютные поступления и платит налоги.

“Поэтому и украинский павильон на Web Summit впечатляет – он один из самых масштабных, на его платформе ежедневно ряд событий: презентации, лекции, питчи от более 20 украинских стартапов и компаний. Все они доказывают: вкладывать в украинское ІТ — самое время сейчас. Потому что украинскую победу в войне – наряду с людьми – обеспечивают именно ведущие технологии”, — отметила первая леди.

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Как сообщал Укринформ, 2 ноября Зеленская открыла в Лиссабоне крупнейшую европейскую технологическую конференцию Web Summit 2022, во время которой призвала IT-специалистов со всего мира помогать Украине.

По материалам: Укринформ