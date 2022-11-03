Honda разрабатывает технологию автономного управления автомобилем с искусственным интеллектом

03.11.2022 14:12

Укринформ

Японская автомобилестроительная компания Honda разрабатывает систему автономного управления автомобилем с использованием искусственного интеллекта.

Об этом сообщает NHK, передает Укринформ.

Как отмечается, в этой системе применяются камеры, которые помогают транспортному средству лучше распознавать окружающую обстановку, включая другие автомобили и пешеходов. По информации компании, это приведет к снижению производственных расходов, так как данная система не будет нуждаться в сенсорах или высокоточных картах.

Это последний по времени шаг компании для внедрения технологии автономного управления в коммерческих целях.

Honda также планирует разрабатывать системы с искусственным интеллектом, чтобы они могли понимать речь и жесты человека, облегчая пассажирам подачу команд транспортному средству.

Honda начнет тестирование системы в Японии в ноябре и будет стремиться внедрить технологию на практике к 2030 году.

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Как сообщал Укринформ, компания Honda совместно с южнокорейской компанией LG Energy Solution Ltd создадут совместный завод в Соединенных Штатах по производству аккумуляторов для электромобилей.

По материалам: Укринформ