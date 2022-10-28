Технологии

Zoom отключает от сервиса российских клиентов — СМИ

Photo of Admin Admin Send an email 14 минут agoОбновлено: 28 октября, 2022
0 0 1 минута чтения

Zoom отключает от сервиса российских клиентов - СМИ

Zoom отключает от сервиса российских клиентов — СМИ

28.10.2022 13:20

Укринформ

Американская компания Zoom начала отключать от видеосервиса российских клиентов, в частности вузы.

Как передает Укринформ, об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на три российских источника в отрасли.

По словам собеседника издания, в его компанию в сфере видеоконференцсвязи обратился "крупный вуз", которому отключили Zoom, несмотря на оплату пользования сервисом до ноября. По информации газеты, это может быть казанский филиал российского государственного университета правосудия. Другой источник утверждает, что Zoom отказался обслуживать еще два российских университета.

Ранее, в апреле 2021 года, роскомнадзор порекомендовал россиянам переходить на использование отечественного программного обеспечения.

В начале октября этого года российское информационно-аналитическое агентство TelecomDaily сообщало, что 77% россиян для видеоконференцсвязи используют американский сервис Zoom.

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Как сообщалось, 24 февраля россия начала новый этап войны против Украины – полномасштабное вторжение. Западные компании уходят с российского рынка. Демократические страны мира оказывают давление на рф и одновременно всесторонне помогают Украине.

Фото: Cadu Rolim / Keystone Press Agency / Global Look Press 

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 14 минут agoОбновлено: 28 октября, 2022
0 0 1 минута чтения
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