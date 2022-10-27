Немецкая армия испытывает лазерное оружие против беспилотников и ракет

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27.10.2022 19:48

Укринформ

На фрегате военно-морских сил Германии прошло многообещающее испытание высокоэнергетического лазерного оружия против беспилотников и атакующих ракет.

Как передает Укринформ со ссылкой на Presseportal, об этом сообщило федеральное ведомство по вопросам оборудования, информационных технологий и применения вооруженных сил (Бундесвер) Германии.

"На борту фрегата "Саксония" Федеральное управление оборудования, информационных технологий и применения Бундесвера (BAAINBw) совместно со специалистами военно-технических управлений 71 и 91 и ВМС Германии проводит испытания применения высокоэнергетического лазерного оружия против беспилотников противника и атакующих ракет", — говорится в сообщении.

В ходе испытаний был впервые осуществлен боевой выстрел в море перед военным полигоном Путлос, "и результаты испытаний показывают, что лазерное оружие имеет потенциал для значительного расширения возможностей Бундесвера".

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Отмечается, что после почти десяти лет интенсивных исследований лазерных эффекторов "результаты этих усилий были объединены в демонстратор, который интегрирует всю функциональность в 20-футовом контейнере — от разведки и обработки данных до боя с помощью лазера высокой энергии".

Демонстратор лазерного оружия был установлен на фрегат "Саксен" в конце июня 2022 года с целью испытания его в реальных условиях эксплуатации в морской среде. С этой целью BAAINBw разработало широкую программу испытаний со сложными сценариями испытаний на земле, на воде и в воздухе, во время которых демонстратор лазерного оружия должен доказать свою пригодность во время испытаний, которые продлятся почти год.

В рамках испытаний в октябре 2022 года были получены "доказательства того, что с динамическими целями можно успешно бороться в реальных условиях".

"Благодаря своим возможностям будущая система особенно подходит для борьбы с небольшими и подвижными целями, такими как беспилотники или скоростные катера, на близком и небольшом расстоянии. Также возможна защита от минометных снарядов и управляемых ракет", — заявили в BAAINBw.

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Было указано и на то, что эти испытания "закладывают основу для возможной разработки оперативной системы лазерного оружия для ВМС Германии".

Ранее израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems и ее американским подразделением была разработана высокоэнергетическая лазерная боевая система Iron Beam, которая призвана перехватывать ракеты и дроны.

Фото: Presseportal

По материалам: Укринформ