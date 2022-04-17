SpaceX запустила разведывательный спутник для армии США

17.04.2022 19:02

Укринформ

Компания Илона Маска SpaceX запустила в космос ракету-носитель Falcon 9 со спутником, необходимым для разведки США.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на Twitter-странице SpaceX.

Liftoff! pic.twitter.com/b8ZCn4z61E

— SpaceX (@SpaceX) April 17, 2022

Запуск в рамках миссии NROL-85 состоялся в 16.13 по киевскому времени со стартового комплекса базы космических сил Ванденберг в штате Калифорния.

После старта первая ступень Falcon 9 автоматически приземлилась на площадке 4.

Falcon 9’s first stage has landed pic.twitter.com/76VIqs22Dx

— SpaceX (@SpaceX) April 17, 2022

Аппарат был запущен для потребностей Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США, его параметры не раскрываются.

По материалам: Укринформ