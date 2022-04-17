SpaceX запустила разведывательный спутник для армии США
SpaceX запустила разведывательный спутник для армии США
17.04.2022 19:02
Укринформ
Компания Илона Маска SpaceX запустила в космос ракету-носитель Falcon 9 со спутником, необходимым для разведки США.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на Twitter-странице SpaceX.
Liftoff! pic.twitter.com/b8ZCn4z61E
— SpaceX (@SpaceX) April 17, 2022
Запуск в рамках миссии NROL-85 состоялся в 16.13 по киевскому времени со стартового комплекса базы космических сил Ванденберг в штате Калифорния.
После старта первая ступень Falcon 9 автоматически приземлилась на площадке 4.
Falcon 9’s first stage has landed pic.twitter.com/76VIqs22Dx
— SpaceX (@SpaceX) April 17, 2022
Аппарат был запущен для потребностей Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США, его параметры не раскрываются.
По материалам: Укринформ