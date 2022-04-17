Технологии

SpaceX запустила разведывательный спутник для армии США

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 17 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

SpaceX запустила разведывательный спутник для армии США

SpaceX запустила разведывательный спутник для армии США

17.04.2022 19:02

Укринформ

Компания Илона Маска SpaceX запустила в космос ракету-носитель Falcon 9 со спутником, необходимым для разведки США. 

Как передает Укринформ, об этом сообщается на Twitter-странице SpaceX.

Liftoff! pic.twitter.com/b8ZCn4z61E

— SpaceX (@SpaceX) April 17, 2022

Запуск в рамках миссии NROL-85 состоялся в 16.13 по киевскому времени со стартового комплекса базы космических сил Ванденберг в штате Калифорния.

После старта первая ступень Falcon 9 автоматически приземлилась на площадке 4.

Falcon 9’s first stage has landed pic.twitter.com/76VIqs22Dx

— SpaceX (@SpaceX) April 17, 2022

Аппарат был запущен для потребностей Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США, его параметры не раскрываются.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 17 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

«Много раненых с оторванными конечностями». Моряк «Москвы» подтвердил матери попадание в крейсер ракетами

29 минут ago

В окупованому Ізюмі на Харківщині росія почала примусову мобілізацію — Генштаб

44 минуты ago

Экспорт российского газа упал на 26,4% по сравнению с прошлым годом

59 минут ago

Украина заполнила опросник для статуса кандидата на членство в Евросоюзе – ОП

1 час ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button