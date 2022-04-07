Украинская IТ-компания создала сервис, который выявляет скрытые связи с россией

07.04.2022 13:14

Укринформ

Украинская IТ-компания YouControl создала сервис, который выявляет скрытые связи с россией.

Как передаёт Укринформ, об этом Министерство цифровой трансформации сообщает в Телеграме.

«Сейчас мировые компании прекращают сотрудничество со страной-агрессором и её соучастником. А те, кто продолжает сотрудничать с российским и белорусским бизнесом, могут попасть под санкции. Украинская IТ-компания YouControl запустила международный инструмент, который поможет проверить, какие мировые компании имеют скрытые связи с российскими и белорусскими активами, лицами либо бизнесом», — говорится в сообщении.

Сервис содержит полный список российских и белорусских политических деятелей из свыше 100 источников, данные из официальных открытых реестров собственников и бенефициаров бизнесов стран СНГ и Европы, информацию о юридических и физических лицах в свыше 50 международных санкционных списках, реестры уголовных лиц, список силовиков рф о связи с военными террористами и пропагандистами. Также каждый день обновляются данные в соответствии с изменениями в реестрах и списках.

Для журналистов, уполномоченных представителей органов государственной власти Украины и правоохранительных органов сервис бесплатный.

«Чем быстрее международное сообщество будет отказывать в сотрудничестве таким бизнесам и людям, тем скорее обанкротятся компании, финансирующие войну против Украины», — подчеркнули в Минцифре.

Как сообщал Укринформ, 24 февраля президент рф владимир путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Войска агрессора обстреливают и уничтожают объекты инфраструктуры, совершают массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

Европейский Союз, США, другие страны применили мощные санкции против россии как страны-агрессора.

По материалам: Укринформ