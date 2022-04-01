RuAssets: презентовали платформу по выявлению скрытых российских и белорусских активов

01.04.2022 14:48

Укринформ

Компания YouControl разработала международный инструмент RuAssets для проверки связей юридических и физических лиц с российскими и белорусскими активами.

Презентация платформы состоялась на пресс-конференции в Укринформе.

"Продукт RuAssets призван разоблачить виновных в оккупации Украины и предупредить весь мир об угрозе сотрудничества с бизнесом, имеющим связи с российской федерацией и беларусью… Чем быстрее международное сообщество примет решение об отказе от сотрудничества с этими странами, тем быстрее "загнутся" компании, финансирующие войну против Украины", — сказал основатель и СЕО YouControl Сергей Мильман.

По его словам, платформа RuAssets выявляет причастность компаний и людей из разных уголков мира к российским и белорусским национальным публичным деятелям с целью замораживания их счетов и ареста имущества. Система также позволяет искать связи между странами СНГ, сигнализирует о связанности с подсанкционными лицами.

RuAssets позволяет обнаруживать скрытые связи со страной-агрессором через цепочки посредников. Мильман объяснил, что отслеживаются даже косвенные контакты: через родственников, работу, должностные полномочия. Система содержит наиболее полный список российских и белорусских публичных деятелей из более чем 100 источников, проводит анализ данных официальных открытых реестров. В частности, к платформе добавлены данные о конечных бенефициарах компаний из 18 стран.

Кроме того, в систему добавляется информация о пропагандистах, военных преступниках. Разработчики предусмотрели функцию поиска по фамилии лица, названию компании.

"Важно подчеркнуть, что такие вещи не только способны оградить нас от агрессии и задушить российскую экономику, но и дать толчок нашему государству быть, во-первых, прозрачным, во-вторых, давать будущее для сферы бизнеса", — прокомментировал директор Института постинформационного общества Дмитрий Золотухин.

Инструмент RuAssets сможет использовать правоохранительные органы, органы государственной власти для поиска российских и белорусских активов. Представители бизнеса с помощью платформы смогут проверять контрагентов, журналисты — искать информацию для своих расследований. В частности, платформу уже используют Национальное агентство по предотвращению коррупции, Агентство по розыску и менеджменту активов, Национальная полиция.

Как сообщалось, 24 февраля президент рф владимир путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают объекты инфраструктуры, проводят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

Европейский Союз, США и другие страны мира применили мощные санкции против страны-агрессора.

По материалам: Укринформ