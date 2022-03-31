Технологии

К «Дія.City» уже присоединились свыше 150 технологических компаний

Photo of Admin Admin Send an email 45 минут agoОбновлено: 31 марта, 2022
0 0 1 минута чтения

К "Дія.City" уже присоединились свыше 150 технологических компаний

К "Дія.City" уже присоединились свыше 150 технологических компаний

31.03.2022 13:41

Укринформ

К налоговой и правовой системе для технологического бизнеса "Дія.City" уже присоединились свыше 150 украинских и зарубежных IТ-компаний.

Как передаёт Укринформ, об этом вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров написал в Телеграме.

"Дія.City продолжает принимать резидентов. Сегодня это уже более 150 международных и украинских компаний", — говорится в сообщении.

По словам Фёдорова, за последних две недели статус резидентов получили: Luxoft — глобальная компания, которая создаёт высокотехнологические решения для бизнеса; PandaDoc – стартап-единорог, который создаёт продукт для автоматизации документооборота и отслеживания торговой документации; MEGOGO – международный медиасервис для просмотра телевидения, кино, спортивных трансляций, прослушивания аудио; Axdraft – SaaS-платформа для автоматизации юридических документов, охватывающая весь жизненный цикл контракта; ISSP — международная специализированная компания по кибербезопасности, которая с 2008 года предоставляет полный спектр услуг по защите информации и информационных систем; Netcracker – ключевой игрок на мировом рынке OSS/BSS, цифровизации, виртуализации и управляемых услуг для поставщиков телекоммуникаций; Snap Inc. – международная компания-разработчик, которая создала Snapchat и другие популярные сервисы. В 2019 году компания приобрела украинский стартап AI Factory с офисами в Украине за 166 млн долларов.

Как сообщалось, с 8 февраля в Украине работает специальный правовой режим "Дія.City", разработанный для развития IT-отрасли.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 45 минут agoОбновлено: 31 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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