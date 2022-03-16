В Украине запускают сервис по поиску людей, которые звонят по телефону в экстренные службы

В Украине запускают сервис по поиску людей, которые звонят по телефону в экстренные службы

16.03.2022 06:34

Укринформ

В Украине Государственная служба по чрезвычайным ситуациям разворачивает систему поиска местонахождения человека, который звонит по телефону на номера экстренных служб.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом в Ukraine Media Centre заявил полковник службы ГСЧС Геннадий Герасимчук.

Он отметил, что ГСЧС в тесном сотрудничестве с компаниями Garbyne, Apple и Google внедряет в своей работе новый программный продукт компании Garbyne, благодаря которому можно будет оперативно определить местонахождение человека, обратившегося на линию экстренной службы.

«Также благодаря этой программе гражданин только с помощью своего телефона сможет передать видео для диспетчера ГСЧС и вести с ним двусторонний чат», — пояснил Герасимчук.

По его словам, эта система даже в тестовом режиме показала свое удобство и эффективность.

«Такая помощь предоставляется ГСЧС совершенно бесплатно. Мы благодарны за это нашим партнерам. Именно программа компании Garbyne незаменима в поиске людей под завалами, а также для взаимодействия с людьми, имеющими разные пороки здоровья», — подчеркнул Герасимчук.

Как сообщалось, с 24 февраля в Украине идет война с российскими захватчиками. С начала войны подразделения ГСЧС выезжали на вызовы около 12 тысяч раз, в том числе более 5 тысяч выездов – на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры.

По материалам: Укринформ