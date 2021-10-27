Microsoft: хакерские атаки поддерживаются Россией

По данным Microsoft, та же преступная группа, которая взломала системы SolarWind в 2020 году, несет ответственность за текущие атаки на облачных провайдеров. Хакеров поддерживает Россия.

Microsoft не сомневается, что преступная группировка Nobelium стоит за серией недавних атак на поставщиков облачных услуг. Предполагается, что она также отвечает за взлом систем SolarWind в 2020 году. Результатом стала кража большого количества конфиденциальных данных. Nobelium не атакует безопасность напрямую, она попадает в нее через третьих лиц, которые имеют доступ к услугам провайдеров облачных Интернет-услуг. Известный как метод «атаки на цепочку поставок», он позволяет нескольким компаниям получать доступ к данным за один раз, пишет Первая Лента.

Microsoft следит за деятельностью Nobelium с мая. Специалисты редмондского гиганта заметили, что более 140 компаний стали жертвами преступной группировки, и 14 из них могут оказаться под прямой угрозой атаки. Вице-президент Microsoft Том Берт написал в корпоративном блоге, что хакеры изменили свою стратегию и вместо того, чтобы атаковать исходные цели, они сосредотачиваются на своих более мелких технологических партнерах, которые также имеют более слабую защиту от атак.

Ранее мы сообщали, что Зеленский обговорил с президентом Microsoft проекты в Украине.