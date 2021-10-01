Honda разрабатывает летающий автомобиль

01.10.2021 10:31

Укринформ

Японская автомобилестроительная компания Honda заявила о разработке летающего автомобиля.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.

Компания планирует создать машину, способную пролетать довольно длинные расстояния.

По словам представителей Honda, компания разрабатывает электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), планируя представить его на рынок в 2030 году или позже.

Японская компания также сообщила, что многие подобные модели, разрабатываемые сейчас другими внутренними и зарубежными производителями, способны пролетать около 100 километров.

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Однако, по словам представителей Hondа, ее модель сможет преодолевать по воздуху расстояние до 400 километров и позволит осуществлять пассажирские перевозки между городами.

Отмечается, что компания планирует провести испытательные полеты своей модели eVTOL в США уже в 2023 году.

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Как сообщал Укринформ, Южная Корея намерена начать тестовое использование беспилотных летающих такси к 2035 году, чтобы уменьшить заторы на улицах Сеула.

По материалам: Укринформ