Технологии

Honda разрабатывает летающий автомобиль

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Honda разрабатывает летающий автомобиль

Honda разрабатывает летающий автомобиль

01.10.2021 10:31

Укринформ

Японская автомобилестроительная компания Honda заявила о разработке летающего автомобиля.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.Honda разрабатывает летающий автомобиль

Компания планирует создать машину, способную пролетать довольно длинные расстояния.

По словам представителей Honda, компания разрабатывает электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), планируя представить его на рынок в 2030 году или позже.

Японская компания также сообщила, что многие подобные модели, разрабатываемые сейчас другими внутренними и зарубежными производителями, способны пролетать около 100 километров.

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Однако, по словам представителей Hondа, ее модель сможет преодолевать по воздуху расстояние до 400 километров и позволит осуществлять пассажирские перевозки между городами.

Отмечается, что компания планирует провести испытательные полеты своей модели eVTOL в США уже в 2023 году.

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Как сообщал Укринформ, Южная Корея намерена начать тестовое использование беспилотных летающих такси к 2035 году, чтобы уменьшить заторы на улицах Сеула.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 1 час ago
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