Honda разрабатывает летающий автомобиль
Honda разрабатывает летающий автомобиль
01.10.2021 10:31
Укринформ
Японская автомобилестроительная компания Honda заявила о разработке летающего автомобиля.
Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.
Компания планирует создать машину, способную пролетать довольно длинные расстояния.
По словам представителей Honda, компания разрабатывает электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), планируя представить его на рынок в 2030 году или позже.
Японская компания также сообщила, что многие подобные модели, разрабатываемые сейчас другими внутренними и зарубежными производителями, способны пролетать около 100 километров.
Читайте также: В США представили летающий автомобиль
Однако, по словам представителей Hondа, ее модель сможет преодолевать по воздуху расстояние до 400 километров и позволит осуществлять пассажирские перевозки между городами.
Отмечается, что компания планирует провести испытательные полеты своей модели eVTOL в США уже в 2023 году.
Читайте также: В Японии откроется офис для создания летающих автомобилей
Как сообщал Укринформ, Южная Корея намерена начать тестовое использование беспилотных летающих такси к 2035 году, чтобы уменьшить заторы на улицах Сеула.
По материалам: Укринформ