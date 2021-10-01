Еще восемь ведущих интернет-компаний присоединяются к Кодексу ЕС против дезинформации

Еще восемь ведущих интернет-компаний присоединяются к Кодексу ЕС против дезинформации

01.10.2021 17:54

Укринформ

Еще восемь интернет-платформ, социальных сетей и технологических компаний выразили желание присоединиться к Кодексу ЕС против дезинформации, который на добровольной основе уже объединяет глобальные мультимедийные ресурсы, такие как Google, Facebook, Twitter, TikTok и Microsoft.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сообщение Европейской комиссии.

«Еще восемь перспективных участников приняли участие в процессе пересмотра Кодекса против дезинформации во время Ассамблеи компаний, которые уже подписали этот документ. Они выразили желание взять на себя усиленные обязательства в соответствии с обновленной версией Кодекса… Перечень этих перспективных подписантов включает видеоплатформу Vimeo, социальную сеть нового типа Clubhouse, технологическую рекламную компанию DoubleVerify, а также разработчиков специализированных средств и решений для борьбы против дезинформации — Avaaz, Globsec, Logically, NewsGuard и WhoTargetsMe», — говорится в сообщении.

Как отмечается, практика борьбы с дезинформацией в условиях пандемии COVID-19 выявила определенные несовершенства существующего Кодекса, которые были связаны с недостаточным информационным взаимодействием между платформами и странами-членами Евросоюза, отсутствием надлежащего мониторингового механизма в части дезинформации, недостаточным доступом к интернет-платформам исследовательских сетевых организаций, специализирующихся на борьбе против дезинформации. Обновленный Кодекс устраняет значительную часть этих недостатков, превращает его в мощный инструмент борьбы с дезинформацией на уровне всего Евросоюза.

Читайте также: Борьба с дезинформацией в Украине стала более систематизированной — эксперт

«Я приветствую новых игроков рынка, которые откликнулись на наш призыв и присоединяются к Кодексу. Призываю всех остальных, включая платформы, мессенджеры и участников рекламной экосистемы присоединиться как можно скорее, чтобы принять участие в процессе совершенствования документа… Все участники рынка имеют особую ответственность за предвзятое распространение и монетизацию дезинформации», — заметила в связи с этим вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова.

Как сообщалось, ЕС впервые представил Кодекс против дезинформации для интернет-платформ в 2019 году, когда во время подготовки к европейским выборов и в ходе их проведения Евросоюз столкнулся с массированными попытками информационных манипуляций онлайн, в том числе со стороны иностранных государственных и негосударственных игроков. В мае 2021 года Еврокомиссия обнародовала рекомендации по усилению этого документа на основе практического опыта борьбы против недостоверной информации и информационных манипуляций во время пандемии коронавируса.

По материалам: Укринформ