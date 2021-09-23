ЕС планирует перевести смартфоны и планшеты на единую «зарядку»

23.09.2021 17:49

Укринформ

Европейская комиссия объявила сегодня о намерении перевести все зарядные устройства для наиболее распространенных бытовых электронных приборов, включая мобильные телефоны, планшеты, наушники и т.д — на единый порт USB-C.

Об этом в четверг во время пресс-конференции в Брюсселе рассказал Еврокомиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон (Thierry Breton), сообщает корреспондент Укринформа.

«Еврокомиссия занимается этой темой уже более 10 лет, и все это время мы выступаем за внедрение одного зарядного устройства… С 2009 года Еврокомиссия смогла добиться перехода от 30 различных моделей зарядных устройств до всего трех, что уже является большим прогрессом. Сейчас мы решили двигаться дальше и выступили с законодательными предложениями, которые содержат три цели — предоставить больше свободы в использовании устройств, сделать их менее ценными, и одновременно — насколько это возможно, сократить количество электронных отходов», — сказал Еврокомиссар.

«Мы предлагаем, чтобы каждое электронное устройство было приспособлено к наиболее распространенной технологии, что означает использование портов типа USB-C. Эта проблема будет решена не только для мобильных телефонов, но для всех остальных приборов, используемых в цифровом обществе, к которому мы все принадлежим. Речь идет о планшетах, портативных камерах, игровых консолях, громкоговорителях, наушниках — всех тех вещах, которые мы используем на повседневной основе», — добавил Тьерри Бретон.

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Как отмечается в сообщении Еврокомиссии по этому поводу, в то же время предлагается отделить продажу зарядных устройств от продажи самих электронных приборов, для которых они будут использоваться, что будет способствовать унификации таких устройств, защите интересов потребителей, сокращению электронных отходов и достижению целей одновременно «зеленой» и цифровой трансформации.

По оценке Еврокомиссии, «отделение» продажи зарядных устройств от продажи приборов позволит уменьшить количество «зарядок», в том числе тех, которые приобретаются вместе с новым прибором и никогда не используются. Только такая мера позволит предотвратить засорение окружающей среды тысячами тонн ненужных зарядных устройств и позволит европейским потребителям совокупно экономить до €250 миллионов ежегодно.

Представленные сегодня предложения, так называемая обновленная Директива по радиооборудованию, по стандартной процедуре должна быть принята в Европарламенте и в Совете ЕС. После положительного решения законодателей потребители и производители будут иметь 24 месяца переходного периода для адаптации к новым правилам.

Согласно европейской статистике, только в 2020 году в ЕС были проданы около 420 миллионов мобильных телефонов и портативных устройств. В среднем каждый европеец имеет по три зарядных устройства, из которых регулярно использует только два. При этом потребители тратят ежегодно около €2,4 миллиарда на приобретение автономных зарядных устройств, которые не входят в комплект продажи электронных приборов. Зарядные устройства, которые выходят из строя и не используются, образуют за летний период около 11 000 тонн электронного мусора.

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Как уже сообщалось, ЕС имеет развитое законодательство в сфере охраны окружающей среды, которым предусмотрено, в частности, уменьшение загрязнения окружающей среды пластиковыми изделиями и промышленными отходами и уменьшение вредных выбросов СО2 при их производстве и утилизации.

По материалам: Укринформ