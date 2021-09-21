За два года Украина сделала значительный прорыв в построении цифрового государства — Федоров

За два года Украина сделала значительный прорыв в построении цифрового государства — Федоров

21.09.2021 17:55

Укринформ

За два года Украина сделала значительный прорыв в построении цифрового государства.

Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке сообщает вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Два года назад мы создали Министерство цифровой трансформации Украины и поставили цель — построить самое удобное государство с точки зрения получения государственных услуг. Мы начали воплощение программы Президента «Государство в смартфоне», — заявил Федоров.

По его словам, государство должно работать автоматически и удобно, как сервис Uber или Booking, когда сложный процесс решается простыми действиями, без затраты времени и усилий.

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«Это именно та идея, с которой я перешел из бизнеса в политику, те задачи, которые наша команда получила от Владимира Зеленского. Она стала главной целью для министерства», — отметил Федоров.

Он заявил, что министерству удалось: «запустили первые в мире цифровые паспорта, которые действуют наравне с бумажными, постепенно входим в режим «paperless» — скоро украинцы забудут о бумажных справках, COVID-сертификаты в "Дії" признаны ЕС — вакцинированные украинцы уже используют их за рубежом, запустили самую быструю регистрацию бизнеса, а еще создали удобные услуги для предпринимателей, расширили сеть ЦПАУ, а почти 3 млн украинцев впервые получили 4G».

«С каждым днем проектов становится больше, и мы знаем, как реализовать каждый из них. Понимаем, что получили огромное доверие от Президента, правительства и украинцев. Кстати, в мае социологическая группа «Рейтинг» обнародовала результаты — 64% опрошенных больше всего доверяют программе «Государство в смартфоне» и цифровизации», — заявил Федоров.

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Он отметил, что министерство работает над тем, чтобы к 2025 году Украину знали, как страну, которая сделала большой прорыв в цифровой трансформации, чтобы каждый украинец пользовался цифровыми инструментами и гордился этим. «Чтобы бытовая коррупция, очереди, бюрократия, бесконечное хождение по госучреждениям навсегда остались в прошлом», — заявил Федоров.

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По его словам, этой осенью министерство проведет уже третий Diia Summit — масштабный ивент от команды Минцифры, где будет представлено еще больше удобных и комфортных услуг.

Как сообщал Укринформ, 10 сентября Министерство цифровой трансформации представило видение реформы ІТ-образования в Украине и предложения к дорожной карте.

По материалам: Укринформ