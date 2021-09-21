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Apple хочет «научить» iPhone выявлять депрессию и детский аутизм

21.09.2021 16:09

Укринформ

Американская компания Apple работает над разработкой нескольких новых функций, которые будут доступны на будущих iPhone.

Как передает Укринформ, об этом сообщает iMore со ссылкой на The Wall Street Journal.

Компания ищет пути для выявления депрессии и снижения когнитивных функций у пользователей.

Устройства смогут использовать данные с датчиков, которые будут мониторить мобильность, активность, режим сна владельцев iPhone. В свою очередь, созданные компанией алгоритмы будут замечать эти изменения и помогать выявлять депрессию.

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Apple также пытается создать алгоритм, который бы мог выявить детский аутизм.

Отмечается, что пока планы компании находятся на ранних стадиях и могут даже никогда и не быть реализованными на рынке, однако Apple надеется, что это станет «основой для уникальных функций его устройств» в будущем.

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Как сообщал Укринформ, исследователи из Базельского университета в Швейцарии создали приложение с дополненной реальностью, которое помогает бороться со страхом пауков.

По материалам: Укринформ