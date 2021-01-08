SpaceX вывела на орбиту турецкий спутник

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08.01.2021 14:30

Укринформ

Компания SpaceX Илона Маска вывела на орбиту турецкий спутник связи Turksat 5A.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Space.

Сам запуск 70-метровой ракеты-носителя Falcon 9 состоялся в пятницу, 8 января, в 04:15 часов по киевскому времени с космодрома во Флориде.

Спутник был выведен на орбиту уже через 33 минуты после запуска.

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Ожидается, что спутник Turksat 5A проведет в космосе около 15 лет и будет предоставлять услуги по широкополосному доступу к интернету для Турции, Ближнего Востока, Европы и некоторых частей Африки.

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Как сообщал Укринформ, основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что компания тестирует способ посадки ракет-носителей следующего поколения без использования опорных стоек.

По материалам: Укринформ