В Турции беспилотники будут использовать в сельском хозяйстве

В Турции беспилотники будут использовать в сельском хозяйстве

05.01.2021 01:46

Укринформ

В Турции разрешили использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в сельском хозяйстве, в частности для опрыскивания сельхозугодий.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на телеканал СNN Türk.

«Министерство сельского и лесного хозяйства позволит опрыскивание сельскохозяйственных средств беспилотными летательными аппаратами при условии получения соответствующего разрешения», – сообщает телеканал.

Для использования БПЛА при сельхозработах нужно также получить лицензию.

Документы для получения разрешения будут рассматривать в Министерстве сельского и лесного хозяйства Турции.

Читайте также: Командующий ВМС рассказал о планах применения беспилотников Bayraktar

Те, кто будут использовать беспилотники без разрешений или на запрещенных территориях, будут нести административную ответственность.

Как сообщалось, Турция разработала и выпускает БПЛА, в частности для нужд вооруженных сил. На БПЛА Akıncı установлены двигатели украинского производства.

Читайте также: Украина и Турция поделятся технологиями при производстве беспилотников Bayraktar

В декабре прошлого года Министерство обороны Украины впервые в истории заключило прямые внешнеэкономические соглашения на товары военного назначения. Ряд оборонных контрактов с турецкими компаниями подписал министр обороны Андрей Таран. Украина и Турция договорились о совместном производстве корветов и БПЛА.

Фото: АА

По материалам: Укринформ