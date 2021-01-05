В Турции беспилотники будут использовать в сельском хозяйстве
В Турции беспилотники будут использовать в сельском хозяйстве
05.01.2021 01:46
Укринформ
В Турции разрешили использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в сельском хозяйстве, в частности для опрыскивания сельхозугодий.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на телеканал СNN Türk.
«Министерство сельского и лесного хозяйства позволит опрыскивание сельскохозяйственных средств беспилотными летательными аппаратами при условии получения соответствующего разрешения», – сообщает телеканал.
Для использования БПЛА при сельхозработах нужно также получить лицензию.
Документы для получения разрешения будут рассматривать в Министерстве сельского и лесного хозяйства Турции.
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Те, кто будут использовать беспилотники без разрешений или на запрещенных территориях, будут нести административную ответственность.
Как сообщалось, Турция разработала и выпускает БПЛА, в частности для нужд вооруженных сил. На БПЛА Akıncı установлены двигатели украинского производства.
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В декабре прошлого года Министерство обороны Украины впервые в истории заключило прямые внешнеэкономические соглашения на товары военного назначения. Ряд оборонных контрактов с турецкими компаниями подписал министр обороны Андрей Таран. Украина и Турция договорились о совместном производстве корветов и БПЛА.
Фото: АА
По материалам: Укринформ