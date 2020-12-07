В Южной Корее обустроят госучреждения пропускной системой на основе искусственного интеллекта

В Южной Корее обустроят госучреждения пропускной системой на основе искусственного интеллекта

07.12.2020 18:55

Укринформ

Министерство внутренних дел и безопасности Южной Кореи установит в городе Сежонг в нескольких зданиях государственных учреждений системы по распознаванию лица на основе искусственного интеллекта, которые будут пропускать людей во внутрь здания.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Yonhap.

Сейчас чиновникам необходимо показывать на охранном пункте свои удостоверения для того, чтобы получить пропуск, однако новая система пропустит их внутрь здания только после сканирования лица.

В южнокорейском ведомстве считают, что новая система на основе искусственного интеллекта уменьшит человеческий контакт и дополнительно сможет автоматически измерять температуру тела чиновников.

В случае успешного эксперимента он будет также распространен и на здания государственных учреждений в столице Сеуле и других городах.

Читайте также: В Украине презентовали образовательный сериал об искусственном интеллекте

Как сообщал Укринформ, японская железнодорожная компания East Japan Railway Co. установила на нескольких станциях электронные панели, которые работают на основе искусственного интеллекта.

По материалам: Укринформ