Три мобильных оператора будут предоставлять цифровые решения для развития Запорожской области

30.11.2020 18:34

Укринформ

Мобильные операторы Киевстар, Vodafone Украины и lifecell подписали с Запорожской облгосадминистрацией меморандум о сотрудничестве в сфере информационных проектов.

Направления работы – поиск пропавших детей, исследования пассажиропотока, оповещения о чрезвычайных ситуациях и качественное транспортное обслуживание, сообщили Укринформу в пресс-службе Киевстар.

«30 ноября 2020 года был подписан соответствующий меморандум о сотрудничестве в сфере информационных проектов между тремя мобильными операторами и Запорожской облгосадминистрацией. Цель меморандума – продуктивное сотрудничество сторон по четырем основным направлениям: поиск пропавших детей, исследования пассажиропотока ради оптимизации транспортной сети области, оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и организация качественного и безопасного транспортного обслуживания пассажиров, в том числе видео и GPS-мониторинга», – говорится в сообщении.

Как отметил глава Запорожской ОГА Виталий Боговин, такое сотрудничество позволит с помощью современных цифровых инструментов улучшить качество жизни в области и обеспечить качественную коммуникацию в случае чрезвычайных ситуаций. «Все мы живем в непростой период пандемии коронавируса, когда своевременное получение правдивой информации может спасти жизнь», – сказал он.

В пресс-службе рассказали, что проект «Поиск пропавших детей» предусматривает введение механизмов поиска без вести пропавших детей с использованием новейших информационных и телекоммуникационных технологий.

«Киевстар имеет большой опыт в реализации различных проектов для Smart City, поэтому мы рады возможности развивать сотрудничество в этом направлении с Запорожской ОГА. Компания понимает высокую важность оперативного взаимодействия мобильных операторов и всех местных служб в поиске пропавших детей. Наш проект «Поиск детей», реализованный Киевстар совместно с Национальной полицией Украины, уже сейчас позволяет подключить к поиску тех людей, которые находились недалеко от места, где ребенок был замечен в последний раз. Такие люди получают SMS * с соответствующей информацией и предложением позвонить на номер 102», – отметил начальник департамента по работе с государственными предприятиями Киевстар Павел Прохоренко.

По его словам, с 2017 года абоненты Киевстар помогли Национальной полиции разыскать 511 детей по всей Украине, в частности в Запорожской области нашли 34 ребенка. «Мы готовы и дальше развивать этот проект, готовы делиться разработками с другими операторами, чтобы поиск пропавших детей становился еще более эффективным», – сказал Прохоренко.

Другой проект «Исследование пассажиропотока» предусматривает, что с помощью Big Data от мобильных операторов будет изучен пассажиропоток Запорожской области для понимания реальных запросов населения и оптимизации транспортной сети.

"Vodafone активно развивает смарт-технологии в Украине по таким основным направлениям, как транспорт, коммунальная инфраструктура, медицина, безопасность, туризм. Решения Vodafone помогают внедрить удобный транспорт благодаря эффективному и точному планированию на основе Big Data-аналитики, а также диспетчеризации транспорта на основе IoT-решений, обеспечить оперативное оповещение людей в случае чрезвычайных ситуаций, улучшить туристическую привлекательность городов благодаря созданию туристического цифрового двойника города или региона на основе аналитики больших данных», – рассказал заместитель генерального директора Vodafone Украины (регион Север) Сергей Скрипников.

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В рамках еще одного проекта «Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях» мобильные операторы совместно с ОГА планируют ввести систему информирования населения по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, установление взаимосвязи и взаимной координации действий органов власти и местного самоуправления по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

«Такой проект имеет большое социальное значение, ведь любую критическую ситуацию лучше предупредить, чем бороться с ее последствиями. Опираясь на законодательную и нормативную базу, мы уже разработали модель, как правильно и максимально быстро организовать оповещение населения о чрезвычайной ситуации с помощью SMS. Сделать рассылку именно тем, кто в ней нуждается, помогают возможности Big Data-технологий», – рассказал Прохоренко.

И наконец в рамках реализации еще одного проекта «Организация качественного и безопасного транспортного обслуживания пассажиров» Запорожская область в сотрудничестве с мобильными операторами планирует внедрить системы GPS-мониторинга, диспетчеризации и видеомониторинга в автотранспортных средствах, осуществляющих перевозку пассажиров.

"Видео- и GPS-мониторинг в общественном транспорте дают возможность отслеживать местонахождение транспорта, контролировать скоростной режим и соблюдение правил дорожного движения водителями, а также контролировать прохождение по маршруту согласно расписанию. Видеомониторинг также поможет решать такие актуальные задачи, как, например, отслеживание соблюдения карантинных норм», – отметил директор по продажам и отношениям с клиентами lifecell Дмитрий Дзябура.

По его словам, в lifecell уже есть разработки в данном направлении. В перспективе анализ Big Data и алгоритмы машинного обучения смогут помочь найти оптимальные маршруты для транспортных потоков и пассажирских перемещений, обозначив зоны повышенного риска на отдельных участках дорог, отметил он.

Глава Запорожской ОГА Виталий Боговин, в свою очередь, убежден, что командная работа местной власти и национальных операторов сделает жизнь людей в Запорожской области проще и комфортнее.

Фото из открытых источников

По материалам: Укринформ