Технологии

Китай планирует запустить панорамный космический телескоп

Photo of Admin Admin Send an email 14 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Китай планирует запустить панорамный космический телескоп

Китай планирует запустить панорамный космический телескоп

27.11.2020 19:02

Укринформ

Китай планирует запустить космический телескоп для наблюдения за электромагнитными аналогами гравитационных волн в декабре этого года.

Об этом сообщил Национальный центр космических наук при Академии наук Китая (АНК), передает Укринформ со ссылкой на Синьхуа.

Панорамный телескоп для наблюдения за электромагнитными аналогами гравитационных волн или GECAM будет запущен с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Миссия GECAM состоит из двух небольших спутников. Ее целью будет зондирование электромагнитных аналогов гравитационных волн, высокоэнергетических излучений от быстрых радиовсплесков, а также различных гамма-всплесков и вспышек магнетаров.

Читайте также: В нашей Вселенной нашли «неуловимую материю»

GECAM призван помочь ученым разгадать тайны компактных объектов, таких как нейтронные звезды и черные дыры, а также тайны их слияния.

Данный космический телескоп станет важной частью сети научных спутников для космических исследований Китая. По сообщению АНК, в ближайшие три-четыре года страна планирует запустить еще больше таких спутников.

Как сообщал Укринформ, в сентябре Китай успешно запустил на орбиту девять спутников с помощью ракетоносителя "Чанчжэн-11" – первого в стране ракетоносителя морского базирования.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 14 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Photo of Прогноз курса доллара и евро: к чему готовиться (видео)

Прогноз курса доллара и евро: к чему готовиться (видео)

1 час ago
Photo of «Желтое» предупреждение: на западе Украины 28 ноября ожидается гололедица и туман

«Желтое» предупреждение: на западе Украины 28 ноября ожидается гололедица и туман

2 часа ago
Photo of Павелко о техпоражении для Украины: мы будем отстаивать интересы нашей сборной до конца

Павелко о техпоражении для Украины: мы будем отстаивать интересы нашей сборной до конца

2 часа ago
Photo of Зеленский присвоил Героя Украины гендиректору КБ «Южное» Дегтяреву

Зеленский присвоил Героя Украины гендиректору КБ «Южное» Дегтяреву

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button