Китай планирует запустить панорамный космический телескоп

27.11.2020 19:02

Укринформ

Китай планирует запустить космический телескоп для наблюдения за электромагнитными аналогами гравитационных волн в декабре этого года.

Об этом сообщил Национальный центр космических наук при Академии наук Китая (АНК), передает Укринформ со ссылкой на Синьхуа.

Панорамный телескоп для наблюдения за электромагнитными аналогами гравитационных волн или GECAM будет запущен с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Миссия GECAM состоит из двух небольших спутников. Ее целью будет зондирование электромагнитных аналогов гравитационных волн, высокоэнергетических излучений от быстрых радиовсплесков, а также различных гамма-всплесков и вспышек магнетаров.

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GECAM призван помочь ученым разгадать тайны компактных объектов, таких как нейтронные звезды и черные дыры, а также тайны их слияния.

Данный космический телескоп станет важной частью сети научных спутников для космических исследований Китая. По сообщению АНК, в ближайшие три-четыре года страна планирует запустить еще больше таких спутников.

Как сообщал Укринформ, в сентябре Китай успешно запустил на орбиту девять спутников с помощью ракетоносителя "Чанчжэн-11" – первого в стране ракетоносителя морского базирования.

По материалам: Укринформ