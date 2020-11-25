Технологии

Китай отправил на Луну ракету по образцы почвы

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Китай отправил на Луну ракету по образцы почвы

Китай отправил на Луну ракету по образцы почвы

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24.11.2020 03:24

Укринформ

Китайская ракета-носитель "Long March 5" вывела на орбиту зонд, который впервые за 44 года, должен доставить лунный грунт на Землю.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Украинская правда.

Запуск зонда "Чанчжэн-5" состоялся с космодрома Вэньчан.

Планируется, что сначала ракета-носитель достигнет орбиты Луны, после приземлится на поверхность и соберет образцы, чтобы вернуть их на Землю в декабре этого года.

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Ожидается, что на Землю ракета доставит около 2 килограммов породы.

Последний раз соответствующие попытки были в 1970-х годах прошлого века.

По материалам: Укринформ

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