Технологии

SpaceX планирует отправить сегодня астронавтов на МКС

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SpaceX планирует отправить сегодня астронавтов на МКС

SpaceX планирует отправить сегодня астронавтов на МКС

Онлайн

15.11.2020 21:11

Укринформ

Компания Илона Маска SpaceX и NASA запланировали на воскресенье, 15 ноября, запуск ракеты Falcon 9, с первой оперативной миссией экипажа Dragon (Crew-1) на МКС со стартового комплекса в Космическом центре НАСА имени Кеннеди во Флориде.

Как передает Укринформ, об этом информирует сайт SpaceX.

Crew-1 – первый из трех запланированных рейсов Dragon течение 2020 и 2021 годов.

После разделения ступеней SpaceX попытается посадить первую ступень Falcon 9 на беспилотный корабль Just Read the Instructions, который будет размещен в Атлантическом океане.

В рамках программы коммерческих экипажей астронавты NASA Майк Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт JAXA Соичи Ногучи отправятся на борт Dragon в ходе своей первой шестимесячной оперативной миссии на МКС.

После второй демонстрационной миссии Dragon (Demo-2) NASA сертифицировало SpaceX для полетов оперативных экипажей на МКС и обратно.

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Как сообщал Укринформ, 8 ноября члены экипажа первого регулярного полета новейшего американского космического корабля Crew Dragon-1 компании SpaceX прибыли на космодром на мысе Канаверал во Флориде накануне старта на Международную космическую станцию. Их миссия на МКС продлится шесть месяцев. Они будут заниматься научными исследованиями, которые включают исследования растений, поведения генов, воздействия космических условий на организм человека и т.п.

Фото: NASA

По материалам: Укринформ

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