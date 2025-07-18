Спорт

Вагове зважування перед боєм Усик – Дюбуа: результати і порівняння з попередніми поєдинками (відео(

Карина Шевченко Send an email 3 часа ago
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Вагове зважування перед боєм Усик – Дюбуа
Вагове зважування перед боєм Усик – Дюбуа

Сьогодні, напередодні важливого бою між чемпіоном світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО) і володарем титулу IBF Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО), відбулося традиційне зважування. Про це повідомляє «ПЛ»

Очікувано, британський боксер виявився важчим за українського чемпіона.

Результати зважування:

  • Олександр Усик — 103,1 кг.
  • Даниель Дюбуа — 110,5 кг.

Таким чином, Усик важить трохи більше, ніж у попередньому бою проти Тайсона Ф’юрі, коли його вага була 102,5 кг. Зі свого боку, Дюбуа зменшив вагу у порівнянні з останнім боєм проти Ентоні Джошуа, де його вага була зафіксована на рівні 112,7 кг, а на цей раз він важить 110,5 кг.

Цікаво, що в їхньому першому бою Дюбуа був важчим на 5 кг: 105,8 кг проти 100,2 кг у Усика. Однак у тому поєдинку український боксер переміг технічним нокаутом у 9-му раунді.

Це вагове зважування додає ще більше інтриги перед їхнім реваншем, адже зміна ваги кожного з бійців може мати серйозний вплив на динаміку поєдинку.

Дізнайтесь також, коли і де дивитися бій Усик — Дюбуа 2025.

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Карина Шевченко Send an email 3 часа ago
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