УАФ обирає кращих гравців збірної у 2024 році: де можна проголосувати
Українська асоціація футболу запустила серію голосувань, щоб визначити найкращих гравців збірної в 2024 році.
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Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Politexpert.
Всього на голосування буде представлено п’ять номінацій. Наразі відомі претенденти на три з них.
«Дебют року»
- Володимир Бражко
- Іван Калюжний
- Олександр Назаренко
«Прогрес року»
- Володимир Бражко
- Георгій Судаков
- Олексій Гуцуляк
«Джокер року»
- Роман Яремчук
- Олександр Зубков
- Максим Таловєров
Третя номінація має на меті визначити футболіста, який «допомагав команді у важливих моментах».
Як проголосувати
Віддати свій голос може будь-який уболівальник через офіційні сторінки УАФ у Telegram та Instagram. Останній день для голосування — 10 грудня. Результати оприлюднять 13-го числа.
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Збірна України в 2024 році
Національна команда під керівництвом Сергія Реброва провела 14 поєдинків. 6 в розіграші Ліги націй, 5 – в рамках Євро-2024 (3 – у фіналі та 2 – у плей-офф відбору). Ще три матчі мали товариський статус.
«Синьо-жовті» здобули 6 перемог, 4 матчі зіграли унічию та ще в 4 – зазнали поразки. Різниця м’ячів – 19-17 на користь українців.
Найкращими бомбардирами визнали Романа Яремчука та Артема Довбика – по 4 голи. Двічі відзначались Віктор Циганков, Михайло Мудрик та Георгій Судаков. По одному голу забили Микола Шапаренко, Юхим Конопля, Владислав Ванат та Олександр Зінченко.
Варто зазначити, що команда успішно подолала плей-офф кваліфікації до чемпіонату Європи-2024. Проте у фіналі їй так і не вдалося вийти із групи. Втім у Лізі націй збірна посіла друге місце в квартеті, здобувши право поборотися в плей-офф за місце в елітному дивізіоні турніру.
Раніше ПЛ писала про те, що Кличко міг стати суперником Дюбуа.