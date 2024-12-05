Спорт

УАФ обирає кращих гравців збірної у 2024 році: де можна проголосувати

Українська асоціація футболу запустила серію голосувань, щоб визначити найкращих гравців збірної в 2024 році.

Арина Марченко Send an email 13 часов ago
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Збірна України
УАФ обирає кращих гравців збірної у 2024 році

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Politexpert.

Всього на голосування буде представлено п’ять номінацій. Наразі відомі претенденти на три з них.

«Дебют року»

  • Володимир Бражко
  • Іван Калюжний
  • Олександр Назаренко

«Прогрес року»

  • Володимир Бражко
  • Георгій Судаков
  • Олексій Гуцуляк

«Джокер року»

  • Роман Яремчук
  • Олександр Зубков
  • Максим Таловєров

Третя номінація має на меті визначити футболіста, який «допомагав команді у важливих моментах».

Як проголосувати

Віддати свій голос може будь-який уболівальник через офіційні сторінки УАФ у Telegram та Instagram. Останній день для голосування — 10 грудня. Результати оприлюднять 13-го числа.

Збірна України в 2024 році

Національна команда під керівництвом Сергія Реброва провела 14 поєдинків. 6 в розіграші Ліги націй, 5 – в рамках Євро-2024 (3 – у фіналі та 2 – у плей-офф відбору). Ще три матчі мали товариський статус.

«Синьо-жовті» здобули 6 перемог, 4 матчі зіграли унічию та ще в 4 – зазнали поразки. Різниця м’ячів – 19-17 на користь українців.

Найкращими бомбардирами визнали Романа Яремчука та Артема Довбика – по 4 голи. Двічі відзначались Віктор Циганков, Михайло Мудрик та Георгій Судаков. По одному голу забили Микола Шапаренко, Юхим Конопля, Владислав Ванат та Олександр Зінченко.

Варто зазначити, що команда успішно подолала плей-офф кваліфікації до чемпіонату Європи-2024. Проте у фіналі їй так і не вдалося вийти із групи. Втім у Лізі націй збірна посіла друге місце в квартеті, здобувши право поборотися в плей-офф за місце в елітному дивізіоні турніру. 

Раніше ПЛ писала про те, що Кличко міг стати суперником Дюбуа.

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Арина Марченко Send an email 13 часов ago
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