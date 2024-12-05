УАФ обирає кращих гравців збірної у 2024 році: де можна проголосувати

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Politexpert.

Всього на голосування буде представлено п’ять номінацій. Наразі відомі претенденти на три з них.

«Дебют року»

Володимир Бражко

Іван Калюжний

Олександр Назаренко

«Прогрес року»

Володимир Бражко

Георгій Судаков

Олексій Гуцуляк

«Джокер року»

Роман Яремчук

Олександр Зубков

Максим Таловєров

Третя номінація має на меті визначити футболіста, який «допомагав команді у важливих моментах».

Як проголосувати

Віддати свій голос може будь-який уболівальник через офіційні сторінки УАФ у Telegram та Instagram. Останній день для голосування — 10 грудня. Результати оприлюднять 13-го числа.

Збірна України в 2024 році

Національна команда під керівництвом Сергія Реброва провела 14 поєдинків. 6 в розіграші Ліги націй, 5 – в рамках Євро-2024 (3 – у фіналі та 2 – у плей-офф відбору). Ще три матчі мали товариський статус.

«Синьо-жовті» здобули 6 перемог, 4 матчі зіграли унічию та ще в 4 – зазнали поразки. Різниця м’ячів – 19-17 на користь українців.

Найкращими бомбардирами визнали Романа Яремчука та Артема Довбика – по 4 голи. Двічі відзначались Віктор Циганков, Михайло Мудрик та Георгій Судаков. По одному голу забили Микола Шапаренко, Юхим Конопля, Владислав Ванат та Олександр Зінченко.

Варто зазначити, що команда успішно подолала плей-офф кваліфікації до чемпіонату Європи-2024. Проте у фіналі їй так і не вдалося вийти із групи. Втім у Лізі націй збірна посіла друге місце в квартеті, здобувши право поборотися в плей-офф за місце в елітному дивізіоні турніру.

Раніше ПЛ писала про те, що Кличко міг стати суперником Дюбуа.