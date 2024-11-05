«Шахтар» — «Янг Бойз»: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів. Де дивитися онлайн трансляцію?

Які прогнози букмекерів на матч та де дивитись онлайн трансляцію, розповідає Первая Лента з посиланням на Politexpert.

Поєдинок «Шахтар» – «Янг Бойз» відбудеться в німецькому Гельзенкірхені 6 листопада на «Фельтіс-Арені». Старт зустрічі о 19:45 за київським часом.

Прогноз букмекерів

Фахівці контори Favbet визначили фаворитом поєдинку «гірників». Перемогу команди Маріно Пушіча оцінили балом 2,07. Тим часом на потенційний успіх «бджіл» заклали кеф 3,55. На підсумкову нічию запропонували схожий кеф 3,65.

Австрійці з Bwin діляться схожими цифрами. Коефіцієнт на перемогу «гірників» закладений на рівні 2,05. Імовірна перемога «Янг Бойз» складає 3,40. Нічия – найменш вірогідний підсумок протистояння з кефом 3,60.

Де дивитись гру

У цифровому мовленні T2 матч «Шахтар» — «Янг Бойз» не транслюватимуть. Усі поєдинки загального етапу головного єврокубка на території України покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник Ліги чемпіонів. Наживо матч буде доступний у передплатах «Максимальна» та «Спорт».

Цікаво, що турнірні шляхи «Шахтаря» вдруге перетнулися з «Янг Бойз». У кваліфікації Ліги чемпіонів 2016/17 «гірники» після обміну домашніми перемогами пограли за результатами післяматчевих пенальті.

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