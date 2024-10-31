Відомий промоутер пояснив, у чому унікальність Усика

Він отримав титул абсолютного чемпіона у двох вагових категоріях, здобувши всі перемоги у 22 боях.

Наразі володар поясів WBO, WBA та WBC готується до реваншу з Тайсоном Ф’юрі. Промоутер ексчемпіона світу Ентоні Джошуа розповів, чому українському боксеру немає рівних у боксі. Про це пише Первая Лента з посиланням на Politexpert.

У чому феномен Усика

Едді Хірн назвав унікальну рису Олександра Усика, яка дозволяє йому виділятись на рингу. Йдеться про вміння аналізувати суперника вже під час поєдинку.

«Знаєте, чому Усик настільки крутий боксер? Чому йому немає рівних? Він просто вміє посеред бою збирати всю інформацію про суперника, вивчає його», — висловився Хірн.

Він зазначив, що Усика перемогти дуже важко і поділився думками про те, як Ф’юрі може здолати українця. За його словами, британцю варто бути більш агресивним.

«Як Усика взагалі перемогти? Не знаю, можливо, Тайсону треба бути більш агресивним», – сказав Хірн.

Бій Усик – Ф’юрі 2

Бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії. В андеркарді свої бої проведуть ще два українських боксери – Сергій Богачук та Денис Берінчик. Останній захищатиме чемпіонський пояс WBO в легкій вазі.

Як відомо, Усик готується до реваншу у тренувальному таборі в іспанській Валенсії, а Ф’юрі на цьому тижні прилетів на Мальту, де буде проводити підготовку до бою.

Раніше ПЛ писала про те, що ще один британський боксер кинув виклик Усику.