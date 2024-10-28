«Золотий м’яч-2024»: де дивитися церемонію та хто серед головних претендентів на нагороду

Де дивитися вручення «Золотого м’яча-2024» та хто є фаворитом, розповідає Первая Лента з посиланням на Politexpert.

Церемонія нагородження пройде 28 жовтня в столиці Франції. Захід прийме паризький театр «Шатле». Старт основної події вечора о 20:00 за київським часом.

Де дивитись церемонію

Офіційним транслятором «Золотого м’яча-2024» на території України стала Setanta Sports. Медіасервіс транслюватиме церемонію у прямому ефірі однойменного телеканалу та на OTT-платформі. Також спостерігати за церемонією можна буде на YouTube-каналі Setanta Sports.

Упродовж вечора France Football оголошуватиме прізвища виконавців, які посіли в голосуванні місця з 30-го по 11-те. Пізніше стануть відомі фінальна десятка найкращих і володарголовного призу. Перед врученням «Золотого м’яча» роздадуть інші нагороди – жіночий «Золотий м’яч», приз Яшина, приз Мюллєра, приз Копи, приз Сократеса, а також уперше будуть оголошені найкращі тренери року чоловічої та жіночої команд.

Серед номінантів є і два українці. Форвард італійської «Роми» Артем Довбик потрапив до 30-ки претендентів на «Золотий м’яч». А воротар мадридського «Реала» Андрій Лунін позмагається за приз Яшина, що вручають найкращому воротарю року.

Хто фаворит «Золотого м’яча-2024»

Головним претендентом на приз вважають нападника мадридського «Реала» Вінісіуса Жуніора. У сезоні 2023/24 він став чемпіоном Іспанії, здобув Суперкубок Іспанії та завоював трофей Ліги чемпіонів із голом у фіналі. На старті нового сезону у його колекції з’явився і Суперкубок УЄФА.

Конкуренцію бразильцю складе півзахисник «Манчестер Сіті» Родрі, який став чемпіоном Англії, а в складі збірної Іспанії тріумфував на Євро-2024.

Третім претендентом є атакувальний півзахисник «Реала» Джуд Беллінгем. Він став володарем низки трофеїв із мадридцями (Ла Ліга, Суперкубок Іспанії, Ліга чемпіонів). Крім того, він дійшов зі збірною Англії до фіналу чемпіонату Європи.

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