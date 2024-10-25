«Динамо» — «Рома»: хто здобув перемогу у матчі 3-го туру Ліги Європи

Про це пише Первая Лента з посиланням на Politexpert.

Ліга Європи, основний раунд, 3-й тур

«Рома» – «Динамо» – 1:0

Гол: Довбик, 23 (пенальті)

Керманич «біло-синіх» Олександр Шовковський здивував стартовим складом. Із перших хвилин з’явилися лише три основні виконавці – оборонці Тимчик, Попов і Михавко. Разом із найближчим резервом ними була сформована нетипова для «Динамо» схема з трьома центрбеками.

Обидві команди розпочали матч з обережністю. «Вовки» намагалися грати першим номером, але й кияни не пасли задніх. Наприклад, «динамівці» використовуючи довгі передачі, намагались кинути в прорив Герреро. На 20-й хвилині Нещерет парирував удар Н’Діки після стандарту.

Після одного небезпечного моменту «Ромі» вдалось відкрити рахунок на екваторі тайму. Гол вийшов нелогічним. Михавко в простій ситуації потягнувся до шортів Бальданці на лінії штрафного – пенальті. З позначки пробивав форвард збірної України Довбик і вивів римлян уперед.

На куражі «Рома» мало не подвоїла перевагу в наступній же атаці. Той же Бальданці з лінії штрафного лише трохи не докрутив м’яч у дальній кут. Далі включилось Динамо». Тимчик розпочав атаку та в два дотики пробив повз дальній кут із меж штрафного, а згодом Герреро з центру карної зони поцілив у голкіпера.

Перед перервою «біло-синім» вдалось забити зусиллями Волошина, та вінгер киян за мить до цього опинився в офсайді. Зарядженим «Динамо» розпочало другий тайм. Можливо, навіть занадто – Рубчинський грубо «скосив» Залєвскі і лише диво врятувало його від другого «гірчичника» на 46-й хвилині.

Утім, справжній спалах активності відбувся після серії замін від Івана Юріча та головного тренера «біло-синіх». Римлянин Пеллегріні з перспективного штрафного мало не поцілив у ворота — м’яч пролетів поруч зі стійкою. «Динамо» відповіло двома моментами. Після навісу Шапаренка з кутового Михайленко дивом не влучив у ворота на дальній стійці. Натомість Ванат діагональним ударом із меж штрафного розім’яв Свілара.

«Рома» змарнувала ще гострішу нагоду на 80-й хвилині. Це Шомуродов хитнув оборонця на куті штрафного та намагався покласти в дальній кут – та на щастя для української команди він не влучив. Згодом узбецький нападник з вигідної позиції замість удару віддав передачу й прогадав. Пеллегріні ж пробив по центру воріт із рикошетом – Нещерет виявився готовим.

На 83-й хвилині Шомуродов не скористався шансом подвоїти перевагу «вовків». Пеллегріні та Дибала відрізали всю лінію оборони «Динамо» та організували для узбека вихід на голкіпера. Той пробив не тільки повз Нещерета, а й повз рамку воріт віце-чемпіона України.

Зрештою, цифри на табло залишилися без змін. «Біло-сині» в експериментальному складі зазнали гідної поразки в Римі. Водночас після трьох турів загального раунду Ліги Європи «Динамо» не набрало жодного очка. «Рома» ж тепер здобула 4 пункти.

Раніше ПЛ писала про те, чому насправді Ребров не викликав Ярмоленка на жовтневі матчі Ліги націй.