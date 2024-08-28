Спорт

Параолімпійські Ігри-2024: де дивитись і хто представлятиме Україну

В середу, 28 серпня, розпочинаються літні Паралімпійські ігри-2024 у Парижі, Франція.

Арина Марченко Send an email 7 часов ago
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Параолімпійські Ігри
Параолімпійські Ігри-2024: де дивитись і хто представлятиме Україну

Сьогодні відбудеться церемонія відкриття змагань у Парижі.

Церемонія рухатиметься від Тріумфальної арки до площі Згоди. Урочиста подія триватиме близько трьох годин.

Про це пише Первая Лента з посиланням на 24 Канал.

Де дивитись змагання і церемонію відкриття

Близько 4400 спортсменів будуть присутні на церемонії відкриття Паралімпіади-2024.

В Україні Паралімпіаду-2024, як і Олімпіаду-2024, можна буде дивитись наСуспільному. За церемонією відкриття, яка стартує 28 серпня о 20:30 (за київським часом) можна буде спостерігати завдяки декільком платформам:

  • на першому каналі Суспільного мовлення;
  • на місцевих телеканалах Суспільного;
  • на сайті Суспільне Спорт.

Варто зазначити, що Паралімпійські ігри-2024 триватимуть до 8 вересня. Церемонію закриття змагань також транслюватимуть на Суспільному.

Хто представлятиме Україну

Як і на Олімпіаду, від України на Паралімпійські ігри поїдуть 140 спортсменів. Більшість із них (101) мають ураження опорно-рухового апарату. Інші спортсмени мають проблеми порушення зору та розумово-фізичного розвитку.

Наша країна буде представлена у 17 з 22-х видів спорту. Це рекордна кількість видів, у яких Україна братиме участь на Паралімпіаді. При цьому Україна вперше візьме участь у змаганнях з боччі та гендбайку. Гаслом нашої збірної буде «The Will to Win», що перекладається як «воля до перемоги».

Раніше ПЛ писала про те, чому українська тенісистка відмовилась від виступів на Олімпіаді.

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Арина Марченко Send an email 7 часов ago
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