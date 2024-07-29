Чому українська тенісистка відмовилась від виступів від Олімпіади

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на офіційний сайт змагань.

27-річна українка прийняла рішення відмовитись від виступів на літніх Олімпійських Іграх в Парижі. Інформація про її зняття з’явилася в розкладі Олімпіади.

Пізніше тренер збірної України з тенісу Михайло Філімоново пояснив це рішення. За його словами, Калініна пропустить Олімпійські ігри через хворобу. Як виявилось, через дощ та негоду, яка була в Парижі 27 липня, у тенісистки піднялася температура.

Відомо, що Калініна в першому раунді тенісного турніру повинна була зустрітися з нідерландкою Аранчою Рус. Матч був запланований на 27 липня, але через негоду поєдинок був перенесений. Вийти на корт суперниці повинні були наступного дня.

Варто зазначити, що Олімпіада-2024 могла стати дебютною в кар’єрі Калініної. Українська тенісистка готувалася до Ігор на ґрунтовому турніру в Празі. Там вона дійшла до чвертьфіналу, де поступилася польці Магдалені Френх.

Тепер кольори України в тенісі захищатимуть п’ятеро спортсменок. Марта Костюк, Даяна Ястремська, Еліна Світоліна змагатимуться в одиночному розряді, а сестри Людмила та Надія Кіченок – у парному. Костюк і Ястремська також зіграють в дуеті.

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