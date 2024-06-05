Польша – Україна: коли і де дивитись товариський матч збірних

Команди проведуть поєдинок на національному стадіоні у Варшаві.

Початок гри – о 21:45 за київським часом.

Про це пише Первая Лента з посиланням на «Обозреватель».

Де дивитись трансляцію

Пряму трансляцію матчу в Україні вболівальники зможуть переглянути на каналі «Megogo Футбол 1», який входить до пакету «Максимальний» відеосервісу MEGOGO. Показ також запланований на платформі Volia TV. Перед грою та після відбудеться традиційна аналітична студія за участю журналістів та запрошених експертів.

Крім того, ефір із Варшави організовують регіональні канали «Суспільного» та «Суспільне Спорт».

Українці та поляки зустрічалися на полі дев’ять разів, з яких три матчі виграла наша збірна, програла чотири та один матч зіграли внічию. Востаннє команди зустрічались в листопаді 2020 року в товариській грі Хожуві, де українська команда поступилась господарям з рахунком 2:0, причому Андрій Ярмоленко не реалізував пенальті, а Андрій Лунін припустився грубої гольової помилки.

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