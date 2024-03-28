Усик – Ф’юрі: колишній чемпіон світу підказав українцю слабкі сторони британця

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Boxing Social.

Бій Усик – Ф’юрі запланований на 18 травня. Він пройде в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

За словами Беллью, на технічному рівні британець завжди мав проблеми з меншими бійцями, які швидко рухаються, і він дуже слабкий у протидії контрударам.

«Якщо відходити та добре оборонятися проти Ф’юрі, то він губиться. Коли повний новачок у боксі Френсіс Нганну відступав, то в Тайсона Ф’юрі виникали проблеми. Він довів до істерики чемпіона світу», – висловився ексчемпіон.

Що відомо про «бій століття» Усик – Ф’юрі

Цей поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Той, хто здобуде перемогу, стане першим боксером із таким титулом із часів Леннокса Льюїса.

Українець Олександр Усик зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Натомість «Циганський Король» з 2020 року є володарем титулу WBC. Об’єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де українець провів реванш із британцем Джошуа, а Ф’юрі нещодавно бився з Нганну.

Варто зазначити, что бій вже двічі переносили. Спочатку він був запланований на 23 грудня, але британець не встигав відновитися після бою з екс-чемпіоном UFC. Згодом зустріч бій перенесли на 17 лютого, однак і цього разу він не відбувся через травму Ф’юрі.

Раніше ПЛ писала про те, кому прогнозують перемогу у поєдинку Усик – Ф’юрі.