Як розвивається жіночий хокей в Україні

Проте український хокей — це не лише національна збірна, а й локальні команди, які збирають стадіони своїх прихильників.

Первая Лента з посиланням на РБК-Україна розповідає про стан цього спорту під час війни та про жіночий хокей, зокрема.

Як розповідає головний тренер команди Євген Аліпов, наразі розпочинається перший рік у гральному сезоні. Під час тренувань дівчата будуть разом із хлопцями відпрацьовуватимуть певні маневри та гру в командах.

«На цьому етапі, коли дівчата тренуються з хлопцями, це для них мотивація. Вони більш зібрані, це дуже хороша мотивація для подальшого росту», — каже Аліпов.

Зараз команда «Kyiv Capitals Women» приймає участь у чемпіонаті України. Наймолодша вікова категорія — 2012 рік, а от найстаршої — немає. Хоча в самій команді можна зустріти 26-річних гравців.

Одними з таких є Елен, Елізабет і Валерія.

26-річна Елен є центральною нападницею. У цьому виді спорту дівчина вже дев’ять років. Крім гри в хокей, вона також займається тренерською діяльністю навчаючи маленьких діток, які також бажать стати хокеїстами.

26-річна Елізабет, сестра-близнючка Елен, у хокеї так само як і сестра. У команді грає на позиції правої нападниці, яка повинна забрати шайбу та забити гол. Любов до цього спорту дівчатам прищепив тато, який сам грав і часто дивився матчі по телевізору.

27-річна Валерія не пов’язала все своє життя з хокеєм: за межами льодової арени вона тренерка з вільної боротьби. У «Kyiv Capitals Women» Валерія захисниця головна задача якої утримувати шайбу та відводити її з половини поля своєї команди.

Дівчина додає, що спробувати себе в хокеї хотіла давно, але вдалося це зробити лише в жовтні 2023 року на відкритому тренуванні команди.

Наймолодшим гравцям від 11 до 13 років.

Світлані 13 років, і вона захисниця. Її задачі — захищати свої ворота й не дати суперникам забити гол. У хокеї дівчині подобається бути іншою.

«Більш суворою. У житті, як дівчинка, ти інша. Було важко прийти на тренування з хлопцями, тому що вони всі по-різному реагують. Одні можуть підтримати тебе, а інші сказати: «Навіщо ти прийшла?» — пригадує Світлана.

12-річна Меланія грає в хокей приблизно півтора року. Грає на позиції лівого нападника. Їй потрібно бігти на ворота, бігти на добивання й докидати шайбу у ворота. Меланія мріє грати за збірну України з хокею та тренувати дітей.

11-річна Надя — наймолодша учасниця команди «Kyiv Capitals Women». Тут вона центральний нападник, і повинна забрати в суперника шайбу та забити гол. Грати в хокей вона почала з семи років, коли побачила тренування старшого брата.

Вплив війни на спорт в Україні

Тренер Євген Аліпов каже, що минулого року ще не знав, чи йому вдасться зібрати команду, оскільки багато дівчат поїхали за кордон. Проте все вийшло, а зараз триває набір у команду «Kyiv Capitals Women».

«Вимога одна: просто прийти. Якщо дівчина приходить, ми починаємо працювати, щоб побачити, чи захоче вона далі тренуватися. Треба певний час подивитися. Якщо буде наполеглива праця, почнемо тренуватися», — розповідає тренер про перші спроби в хокеї.

За словами директора хокейної команди Анастасії Зіміни, в Києві не вистачає льодових арен для тренувань, а також відсутнє фінансування.

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