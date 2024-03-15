Результати жеребкування 1/4 та 1/2 Ліги чемпіонів: хто з ким зіграє

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на ТСН.

Вісім клубів, яким вдалося вибороти перемогу у матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, взяли у ньому участь. Йдеться про «Баварію», ПСЖ, «Манчестер Сіті», мадридський «Реал», «Барселону», «Арсенал», дортмундську «Боруссію» та «Атлетіко».

Варто зазначити, що жеребкування було «сліпим», тобто команди не ділили на сіяних та несіяних. Також прийняли рішення не розводити між собою представників однієї країни.

Як відомо, у найпрестижнішому єврокубку продовжують боротьбу два українські футболісти – Олександр Зінченко у складі «Арсеналу» та Андрій Лунін у мадридському «Реалі».

Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів:

«Арсенал» (Англія) – «Баварія» (Німеччина);

«Атлетіко» Мадрид (Іспанія) – «Боруссія» Дортмунд (Німеччина);

«Реал» Мадрид (Іспанія) – «Манчестер Сіті» (Англія);

«ПСЖ (Франція)» – «Барселона» (Іспанія).

Результати жеребкування 1/2 фіналу Ліги чемпіонів:

«Атлетіко» Мадрид (Іспанія) / «Боруссія» Дортмунд (Німеччина) – ПСЖ (Франція) / «Барселона» (Іспанія);

«Арсенал» (Англія) / «Баварія» (Німеччина) – «Реал» Мадрид (Іспанія) / «Манчестер Сіті» (Англія).

Коли відбудуться наступні матчі Ліги чемпіонів

Перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів заплановано на 9-10 квітня, а поєдинки-відповіді буде зіграно 16-17 квітня.

Перші ігри півфіналу пройдуть 30 квітня-1 травня, ігри у відповідь – 7-8 травня.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня на стадіоні «Вемблі» в Лондоні.

Раніше ПЛ писала про те, тренер «Арсеналу» опинився у центрі скандалу.