«Арсенал» — «Порту»: тренер «канонірів» опинився у центрі скандалу

Наставник «канонірів» Мікель Артета образив свого візаві.

Тренер «Порту» Сержіу Консейсау розповів про неприємний інцидент в інтерв’ю A Bola. Про це передає Первая Лента.

У матчі-відповіді 1/8 ЛЧ «Арсенал» здобув перемогу над «Порту» з рахунком 1:0. За сумою двох поєдинків «каноніри» зрівнялися із «драконами» (1:1). Гра перейшла в серію пенальті, в якій лондонці отримали перевагу (4:2).

Конфлікт Артети з Консейсау

Глядачам це матч запам’ятався не лише перемогою «Арсеналу», але скандалом, який спалахнув між тренерами команд. Головний тренер «Порту» Сержіу Консейсау розповів про поведінку Артети, яка зовсім не личить спортивному наставнику. Під час поєдинку тренер «канонірів» образив свого візаві та його родину.

«У якийсь момент він просто розвернувся до нашої лави запасних і висловив дуже образливі речі. Вони стосувалися не тільки мене, а й тих, кого вже немає з нами. Я порадив Артеті займатися своєю справою, у нього і без того вистачає проблем», — розповів Консейсау.

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