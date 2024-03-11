Хто здобув перемогу на UFC 299

У головній події вечора Шон О’Меллі захистив чемпіонський пояс у легшій вазі проти Марлона Вера, а в прелімах українці Марині Мороз не вдалось встояти у поєдинку з Джоан Вуд.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Setanta News.

Шон О’Меллі – Марлон Вера

Свій попередній бій у серпні минулого року О’Меллі провів з Алджамейном Стерлінгом, перемігши його технічним нокаутом . В результаті він здобув чемпіонський пояс у легшій вазі. Тепер американець проводив свій перший захист проти Марлона Вера.

Шон тримав ініціативу протягом усього поєдинку та лише дивом не переміг нокаутом. Вера тримався на ногах, недивлячись потужні удари, як, наприклад, коліном у голову, але при цьому допрацював бій до завершення.

Усі судді присудили перемогу О’Меллі: 50:45, 50:45, 50:44. Таким чином американець взяв реванш у Вера за поразку у їх першому поєдинку, який відбувся три з половиною роки тому. Тоді еквадорець нокаутував чинного чемпіона у першому раунді.

Джоан Вуд – Марина Мороз

Чорна смуга Марини Мороз не завершилась. Українка провела третій бій, в якому не отримала перемоги. У двох попередніх поєдинках їй не вдалось перемогти Дженніфер Майю та Каріну Сілву. Цього разу ж поступилась Джоан Вуд. Бій тривав усі три раунди, а судді не були одностайними в рішенні. Два віддали перемогу шотландці: 29:28, 29:28. А один – українці – 28:29.

Це вже був другий поєдинок між Мороз та Вуд. Саме боєм одна проти одної спортсменки розпочали свій шлях в UFC у далекому 2015 році. Тоді Мороз перемогла свою суперницю у першому раунді.

Результати основного карду UFC 299

Шон О’Меллі – Марлон Вера – перемога О’Меллі одностайним рішенням суддів.

Дастін Пуар’є – Бенуа Сент-Деніс – перемога Пуар’є нокаутом у другому раунді.

Кевін Голланд – Майкл Пейдж – перемога Пейджа одностайним рішенням суддів.

Гілберт Барнс – Джек Делла Маддалена – перемога Маддалена нокаутом у третьому раунді.

Петр Ян – Сон Ядонг – перемога Яна одностайним рішенням суддів.

Нагадаємо, в Польщі українському бійцю ММА влаштували «теплий» прийом.